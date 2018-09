Nhiều trẻ mắc bệnh sởi, tay chân miệng

Bệnh sốt xuất huyết đang tăng nhanh

ThS-BS Huỳnh Minh Thu, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Nhi Đồng 2 (TP HCM), cho biết bệnh SXH cũng đang tăng nhanh. Trong tháng 8, số ca đến khám liên quan đến bệnh SXH là 1.010 ca, tăng 41,46% so với tháng 7. Số ca nhập viện điều trị SXH là 492 ca, tăng trên 48% so với tháng 7. Trong tháng 9, số ca SXH cũng đang tiếp tục tăng. Trung bình mỗi tuần, BV Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận khoảng 300 ca đến khám và hơn 100 ca nhập viện điều trị.

TS-BS Trần Quang Hiền, Giám đốc BV Sản - Nhi tỉnh An Giang, cho biết từ đầu năm đến nay, BV đã tiếp nhận, điều trị 888 ca mắc SXH nhưng không có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên, hiện còn 16 trường hợp mắc SXH và 78 trường hợp khác mắc tiêu chảy vẫn đang được tích cực điều trị do phát hiện muộn hoặc do người nhà tự mua thuốc về uống cho đến khi bệnh trở nặng mới nhập viện.

Theo BS Võ Thị Thùy Trâm, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, Kiên Giang có 1.174 ca mắc SXH với 57 trường hợp nặng. Các địa phương có nhiều ca mắc SXH đứng đầu danh sách như thị xã Hà Tiên, TP Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc nhưng không có trường hợp tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh này có 1.525 ca mắc SXH.