Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong tháng 11 số ngày có mưa của Nam Bộ phổ biến từ 5-18 ngày.

Theo đó, khu vực miền Đông, khu vực ven biển phía Đông và ven biên giới Tây Nam của miền Tây có mưa khoảng 5-10 ngày. Trong khi đó, ven biển phía Tây và bán đảo Cà Mau có mưa khoảng 12-18 ngày.

Theo dự báo, trong 10 ngày đầu của tháng 11, lượng mưa của Nam Bộ có xu hướng giảm dần, mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ. Từ ngày 1 đến ngày 3 và từ ngày 7 đến ngày 9 của tháng có mưa rào và dông rải rác. Những ngày còn lại không mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ vài nơi.

Nhiệt độ của tháng 11 được dự báo sẽ cao hơn so với tháng 11 của những năm trước

Trong 10 ngày giữa tháng, không khí lạnh hoạt động mạnh dần, tăng cường sâu xuống phía nam và khuếch tán dần xuống khu vực Nam Bộ. Gió Đông Bắc trên khu vực Nam Bộ mạnh lên và phổ biến với cường độ trung bình. Mưa tại Nam Bộ giảm dần. Nhiều khả năng mùa mưa kết thúc trên hầu khắp khu vực Nam Bộ trong thời gian này.

10 ngày cuối tháng, Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuếch tán về phía Nam ngày một mạnh hơn. Gió Đông Bắc phổ biến với cường độ trung bình chi phối Nam Bộ. Thời gian này, Nam Bộ sẽ có mưa vài nơi với lượng mưa nhỏ đến vừa.

Nhiệt độ của tháng 11 được dự báo sẽ cao hơn so với tháng 11 của những năm trước, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình được dự báo phổ biến từ 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-26 độ C.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho hay trong tháng 11, khả năng có 1-2 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Đề phòng khả năng xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực biển và đất liền Nam Bộ. Cạnh đó là đề phòng xoáy thuận nhiệt đới gây nên thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa diện rộng trên đất liền khu vực Nam Bộ.

Đơn vị này cho biết trong tháng 11, có sự chuyển pha từ mùa mưa sang mùa khô, mưa giảm hẳn. Do đó, cần đề phòng khả năng thiếu nước ngọt cho cây trồng và xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng. Ngoài ra, đề phòng bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Có những đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất giảm nhiều trên khu vực miền Đông. Do vậy, thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng là vấn đề nên chú ý.