Tối 24-7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký công văn khẩn, gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịcho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16.



TP HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1-8.

Ngoài các biện pháp tăng cường, giám sát thực hiện giãn cách trong khu cách ly, khu phong tỏa, UBND TP HCM cũng quy định một số loại hình giao thông vận tải được phép lưu thông:

- Vận chuyển hàng hóa đường thủy (hàng hải, đường thủy nội địa), bến phà, các bến thủy (Cần Giờ - Cần Giuộc, Cần Thạnh - Thạnh An, Thạnh An - Thiềng Liềng);

- Giao thông đường bộ: xe công vụ, các loại phương tiện vận tải có giấy nhận diện (có QR code) được phép lưu thông vào TP HCM hoặc lưu thông xuyên qua TP HCM;

- Xe ô tô, xe mô tô, xe 2 bánh của tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước (công chức, viên chức, người lao động), lực lượng vũ trang, phục vụ phòng, chống dịch và các mục đích công vụ;

Chốt kiểm soát thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn quận Bình Thạnh (Ảnh: PHAN ANH)

- Xe đưa rước người dân TP HCM về quê theo kế hoạch; xe đưa rước công nhân, chuyên gia đối với các doanh nghiệp đang thực hiện phương án "1 cung đường - 2 địa điểm";

- Xe taxi (được Sở Giao thông vận tải cấp phép hoạt động) chở hàng thiết yếu cho siêu thị và chở người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế và trong trường hợp cần thiết;

- Xe mô tô công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu (phải đảm bảo yêu cầu về phòng dịch - thực hiện 5K) được doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách;

- Xe vận chuyển (được cấp phép hoạt động hoặc có giấy vận chuyển của Bộ Tư lệnh TP HCM, Sở Y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế): (1) đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, người phục vụ phòng chống dịch, (2) người dân kết thúc thời gian cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, (3) người bệnh Covid-19, (4) người xuất viện từ các bệnh viện điều trị Covid-19 về nơi cư trú.

UBND TP HCM giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức cho phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa vào và trong TP hoặc lưu thông ngang qua TP. Đồng thời tiếp tục triển khai việc cấp giấy nhận diện phương tiện (QR code) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Công an TP HCM chủ trì, phối hợp với các ban, ngành tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp TP, trong đó chỉ thực hiện kiểm tra (thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến) đối với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch và an toàn giao thông; không thực hiện kiểm tra phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch trên tất cả các tuyến giao thông đối với phương tiện vận tải hàng hóa có Giấy nhận diện phương tiện (QR code) do Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa.

Đồng thời chỉ đạo công an địa phương tham mưu tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp quận - huyện, TP Thủ Đức và tổ tuần tra xử lý đảm bảo khép kín địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị 16, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội hoặc xuyên tạc, kích động, chống phá trên địa TP.

Các chốt phòng, chống dịch do UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm: tổ chức thiết lập chốt, có phương pháp tuần tra, kiểm soát linh hoạt, khoa học tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải có Giấy nhận diện phương tiện (QR code) lưu thông.