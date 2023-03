Trao quà cho 100 hộ nghèo

Cũng trong chuyến công tác, cùng ngày, Báo Người Lao Động còn phối hợp với các đơn vị đồng hành trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho 100 hộ nghèo trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa khẳng định công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, được tập trung thực hiện tốt. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh có hạn nên rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho 100 hộ nghèo trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Ảnh: TẤN THẠNH

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Long An hiện có gần 16.000 hộ nghèo và cận nghèo; 15.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 69.000 trường hợp thuộc đối tượng bảo trợ xã hội cần được chăm lo, hỗ trợ. Do đó, sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm là nguồn lực hết sức quan trọng, giúp Long An chăm lo tốt hơn cho các đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.