Chiều 27-5, thông tin từ UBND xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết vào khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, tại cơ sở sấy lúa thuộc ấp An Hoà, xã Chánh An xảy ra vụ nổ lớn, gây thương vong về người.



Cơ sở sấy lúa nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Chí Nam

Theo đó, trong lúc công nhân đang tiến hành tu bổ, sửa chữa lại cơ sở thì xảy ra một vụ nổ. Lúc đó, tại cơ sở có 9 công nhân đang làm việc (3 người trên tháp sấy, 6 người dưới đất).

Vụ nổ làm ông N.V.T (50 tuổi; ngụ Vĩnh Long) tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng, đưa đi cấp cứu là ông N.H.P (36 tuổi) và ông N.H.M (40 tuổi; cùng ngụ Vĩnh Long).