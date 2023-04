Mở rộng vụ án sai phạm đăng kiểm

Tính đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 128 đối tượng về các tội "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật"... Mở rộng điều tra vụ án, ngày 9-2, Công an TP HCM đã làm việc với Chi cục Đăng kiểm số 6 (quận 1, TP HCM). Ngày 13-2, Công an quận Tân Bình khám xét chi nhánh của TTĐK 50-05V (quận Tân Bình); ngày 28-2, khám xét TTĐK 50-13D (huyện Bình Chánh); ngày 29-3, khám xét TTĐK 50-02S (quận 11); ngày 1-4, khám xét TTĐK 50-01S (quận Bình Tân). Trước đó, vào tháng 2, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra về hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại các TTĐK: 43-05D, 43-01S, 43-02S; khởi tố ông Nguyễn Thành, Phó Giám đốc TTĐK 43-05D và ông Bùi Văn Tấn, Giám đốc TTĐK xe cơ giới TP Đà Nẵng, cùng 1 ĐKV về hành vi nhận hối lộ.

P.Dũng - B.Vân