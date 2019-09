Trưa 7-9, tranh thủ ngày thứ bảy, anh Trần Thanh Túc - Chủ tịch UBND phường 12, quận 3, TP HCM - cùng Bí thư Chi bộ khu phố 1 trực tiếp đến nhà người dân trong hẻm 359 Lê Văn Sỹ tiếp tục vận động, thuyết phục họ hiến đất mở hẻm. Đây là những hộ dân còn lấn cấn hoặc chưa đồng tình hiến đất khi mở rộng hẻm từ 2,7 m lên 4,0 m.



Sức mạnh cộng đồng

30 phút thuyết phục bằng cách giải thích rõ cho gia đình anh N. về lợi ích của việc mở rộng hẻm nhưng anh Túc chỉ nhận được câu trả lời: "Anh thông cảm, chúng tôi không hiến đất". Không thất vọng, anh Túc ra về, hẹn chủ nhà hôm khác đến trò chuyện tiếp. Đến nhà đối diện, chủ nhà đồng ý hiến đất với điều kiện gia đình anh N. và chủ biệt thự đối diện phải cùng hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc thì mới thể hiện sự công bằng.

Tâm lý so bì, xem "tấc đất tấc vàng, mất đất là mất của" của nhiều hộ dân là chuyện bình thường. Đặc biệt, tại khu vực sầm uất như quận 3, giá trị nhà đất rất cao, để người dân đồng thuận hiến đất, nhiều công trình mở hẻm phải trải qua nhiều năm.

Anh Trần Thanh Túc (bên phải) - Chủ tịch UBND phường 12, quận 3, TP HCM - đến nhà dân vận động hiến đất mở hẻm

Chia sẻ bài học kinh nghiệm từ việc mở rộng hẻm 453/77C Lê Văn Sỹ, anh Túc cho biết hẻm 4 m mở rộng lên 7 m, mỗi bên nhà dân phải lùi vào 1,5 m, với 52 hộ dân, diện tích đất hiến hơn 500 m2 không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt, giữa hẻm có tượng đài Đức Mẹ đặt hơn 60 năm, việc di dời tượng đài đến vị trí khác khiến nhiều giáo dân quan tâm. Lúc đầu, nhiều hộ không chịu nhưng với sự hỗ trợ của trưởng khu giáo, trực tiếp đi cùng cán bộ phường đến từng hộ thuyết phục nhiều lần, cuối cùng tượng đài Đức Mẹ được dời đến vị trí trang nghiêm ở cuối hẻm và con hẻm khang trang khánh thành năm 2018. Lúc vận động mở hẻm, bà con rất e dè, giữ khoảng cách khi thấy cán bộ phường xuống làm việc. Hẻm mở rồi, bà con phấn khởi, lễ Giáng sinh, Phục sinh đều mời cán bộ phường đến dự, nhà nào cũng làm hang đá, cả xóm chung tay mở tiệc rất vui.

"Đặc thù của phường 12 có đến 80% người dân là giáo dân, do đó sự chung tay của các giáo khu, hội đồng mục vụ rất quan trọng, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận động người dân hiến đất" - anh Túc nhấn mạnh.

Bài học sức mạnh cộng đồng cũng được lãnh đạo phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM áp dụng khi cùng các trưởng khu giáo trên địa bàn vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm 541 Huỳnh Văn Bánh. Con hẻm mà hơn 10 năm vận động, qua 3 đời chủ tịch phường mới được mở rộng từ 3 m lên 6 m. "Sức mạnh cộng đồng rất quan trọng, không chỉ cán bộ phường tích cực tuyên truyền mà sự hỗ trợ của các khu giáo trong vận động giáo dân, sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân góp phần tạo nên các con hẻm khang trang" - anh Lê Doãn Thăng, Chủ tịch UBND phường 14, nhìn nhận.

Đặt mình vào vị trí của dân

Mỗi trường hợp chưa đồng thuận hiến đất đều có lý do riêng, có hộ từ chối do diện tích nhà quá nhỏ, có hộ vì kinh tế khó khăn không thể xây cất lại căn nhà, có hộ so bì diện tích đất hiến nên lấn cấn. Không để "cái khó bó cái khôn", tùy tình hình thực tế mà từng địa phương có cách tháo gỡ khác nhau nhưng trên hết, cán bộ phải đặt mình vào vị trí người dân.

Với kinh nghiệm triển khai suôn sẻ 3 hẻm: 47, 124 và 134 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, anh Lê Minh Tuấn Anh, chủ tịch UBND phường này, cho rằng "Ngay khi triển khai, xác định tính chất công việc rất quan trọng nên hơn 70% cuộc họp, đích thân tôi phải tham dự. Với các trường hợp "vướng" lại, chúng tôi chia ra từng nhóm để tháo gỡ. Ví dụ nhóm khó khăn về chi phí sửa nhà thì vận động mạnh thường quân hỗ trợ, nhóm "lăn tăn" chưa chịu hiến thì cứ làm trước, đến lúc làm xong, họ thấy nhà mình trơ trọi quá nên làm luôn. Trong quá trình vận động, đảng viên phải gương mẫu, thấy cán bộ làm trước, người dân sẽ làm theo".

Trực tiếp cùng cán bộ địa phương nhiều ngày đến từng hộ dân vận động hiến đất mở rộng đường Phan Văn Hớn, ông Mai Công Ẻm - Bí thư Chi bộ ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM - khẳng định: "Chỉ có gắn thực tế với quyền lợi thiết thân của người dân, giải thích đúng và rõ, dân sẽ đồng tình ủng hộ. Người dân mất đất phải đắn đo nhưng khi thấy lợi ích từ những con đường mở rộng trước đó, sẽ suy nghĩ lại".