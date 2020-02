Ngày 28-2, nguồn tin cho biết Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bị "tố" trục lợi từ việc gom khẩu trang bán ra nước ngoài với giá tiền tỉ.



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho hay trước đó ông bác sĩ Phạm Hữu Quốc - Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp có trực tiếp gọi điện nhờ can thiệp vì có đối tượng đ doạ tính mạng. "Sau đó ông Quốc gọi lại cho tôi bảo mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả, không cần can thiệp nữa. Hiện UBND quận đã chỉ đạo thanh tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc" - đại tá Lào nói.

Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom khẩu trang bán kiếm tiền tỉ (ảnh mạng xã hội)

Đại diện Công an quận Gò Vấp khẳng định chưa nhận được phản ánh hay đơn tố cáo nào từ bác sĩ Phạm Hữu Quốc.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo thanh tra làm việc với bác sĩ Quốc. "Vụ việc ông Quốc gom khẩu trang rồi bán kiếm lời trong mùa dịch vẫn đang được thanh tra quận xác minh"- đại diện UBND quận Gò Vấp xác nhận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp thu gom khẩu trang bán ra nước ngoài kiếm tiền tỉ gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Quốc khẳng định: "Không có chuyện đó. Họ đang chơi xấu tôi".

Theo ông Quốc, trước đó có một người tên M.T (quốc tịch Việt Nam) lấy tiền của đối tác nước ngoài đi mua khẩu trang. Do không quen mối nên người này đến nhờ ông 2 lần nhưng đều bị từ chối.

Đến lần thứ 3, M.T dẫn đối tác nước ngoài đến nói mua khẩu trang làm từ thiện nên bác sĩ Quốc nhờ nhân viên tên T. (điều dưỡng) đi mua giúp. Do chuyển tiền cho T. không được nên người này chuyển vào tài khoản bác sĩ Quốc 3,3 tỉ đồng.

Bác sĩ Quốc cho rằng tài khoản mình chỉ cho mượn để chuyển tiền, còn mua bán, giao dịch đều do T. đứng tên và có hoá đơn chứng từ...