Ngày 17-3, lực lượng chức năng ở tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm tại các điểm kinh doanh của F88 để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, vào sáng 15-3, 13 tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



Công ty này có trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Tại Tiền Giang, chi nhánh chính của công ty đặt tại đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP Mỹ Tho, do Ngô Quang Hưng (1983; ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đứng tên. Ngoài ra, còn có 12 địa điểm kinh doanh khác trên địa bàn TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Gò Công Tây, Gò Công Đông.

Đồng loạt kiểm tra 13 điểm kinh doanh của F88 ở Tiền Giang

Qua kiểm tra, các địa điểm kinh doanh của F88 có các hành vi vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện…

Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang đều thực hiện nhiều "hợp đồng cho vay cầm cố tài sản", "hợp đồng ký gửi tài sản" có tính thêm các khoản phụ phí như "phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%". Đồng thời, khi người vay trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoảng tiền thuế tương ứng với số tiền trả hằng tháng.

Tại các địa điểm kinh doanh của F88 trên địa bàn Tiền Giang có gần 3.700 hồ sơ vay, đã giải ngân với số tiền trên 42,5 tỉ đồng. Trong đó, nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả bị cắt ghép với các nội dung như "Truy tìm người lừa đảo giật nợ", "Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo"…

Ngoài ra, qua xác minh, đa số người đứng đầu các địa điểm kinh doanh đều được công ty thuê mướn đứng tên pháp nhân, không liên quan đến hoạt động của công ty, nhưng sau đó uỷ quyền cho các trưởng phòng quản lý trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh để điều hành hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang cho vay, cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là 7,5%/tháng nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế, phí khác.

Do đó, đã vi phạm Nghị định số 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.