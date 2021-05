Học sinh mầm non dừng đến trường từ ngày 10-5. Các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo hình thức dạy và học trên mạng internet, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 theo quy định.



Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi cuối cấp và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tùy theo điều kiện cụ thể, hiệu trưởng các trường có thể cân nhắc, xây dựng phương án duy trì tổ chức học tập trực tiếp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường THPT và trường liên cấp) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường THCS) và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ - giáo viên - nhân viên, tuân thủ đầy đủ các tiêu chí được quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.

Đồng thời đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP HCM, đặc biệt là yêu cầu 5K.

Học sinh Trường THPT Đào Duy Anh, quận Tân Phú đang thi học kỳ 2

Đối với các hoạt động dạy - học không thể tổ chức dạy trên mạng internet như thí nghiệm, thực tập,... tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, thủ trưởng các đơn vị này có thể cân nhắc chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, cách thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ - giáo viên - nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định để hoàn tất chương trình năm học 2020 - 2021.

Cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra lại, kiểm tra bổ sung đối với các trường hợp học sinh, sinh viên chưa hoàn tất kỳ kiểm tra định kỳ học kỳ II năm học 2020 - 2021; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi văn bằng, chứng chỉ quốc tế tổ chức theo các thời điểm chung toàn cầu.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các quy định về giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn,...đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên và cán bộ - giáo viên - nhân viên tham gia các kỳ kiểm tra, kỳ thi trên.