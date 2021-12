Ngày 2-12, một lãnh đạo Công an phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.H. (67 tuổi) về việc bị lừa đảo sạch số tiền tiết kiệm sau khi nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn của 2 người tự xưng là nhân viên bưu điện và thiếu úy công an. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cà Mau xử lý.



Hóa đơn chuyển tiền của bà H. cho tài khoản tên Hoang Khanh Chau

Theo thông tin ban đầu, ngày 8-11, bà H. nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên điện lực. Người này cho biết bà nợ tiền điện hơn 58 triệu đồng và vụ việc đang được chuyển sang Công an TP HCM.

Sau đó, người thứ 2 xưng là "thiếu úy Tân, mã số 3894... thuộc Đội Đặc nhiệm Công an TP HCM" cho bà H. hay rằng bà liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy, đang bị điều tra. Nếu bà H. không hợp tác sẽ bị bắt và di lý về TP HCM.

Biết bà H. có tiền tiết kiệm, người tự xưng là cán bộ công an đã yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản "Cơ quan CSĐT Công an TP HCM" để xác minh nguồn gốc số tiền. Nếu không sẽ bị dùng biện pháp "cứng".

Lo sợ trước những lời đe dọa, bà H. đã rút hết 140 triệu đồng từ sổ tiết kiệm của mình để chuyển đến số tài khoản 12910000428803 có tên Hoang Khanh Chau. Khi việc chuyển tiền hoàn tất, nhóm người trên đã mất liên lạc.

Bà H. là cán bộ đã về hưu, số tiền trên được bà tích lũy hơn 10 năm.