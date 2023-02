Ngày 10-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Minh Kiều (37 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, vào năm 2012, Kiều bắt đầu làm chủ biêu hụi để nhiều người tại khu vực chợ Hiệp Đức tham gia. Năm 2016, Kiều bị một số người chạy biêu dẫn đến bị thất thoát hơn 1,6 tỉ đồng.

Đặng Thị Minh Kiều bị khởi tố bị can, bắt tạm giam Ảnh: Công an Quảng Nam

Dù không có tiền để bù vào, Kiều không thông báo cho người chơi biết mà tiếp tục thu tiền biêu, mở thêm các dây biêu khống, tự tạo lập người chơi khống để lấy tiền trả cho những người tham gia chơi biêu.

Để những người tham gia chơi biêu tin tưởng, khi đến từng kỳ đấu biêu để rút, Kiều không tổ chức đấu biêu công khai mà dựa trên số tiền người tham gia chơi biêu bỏ ra để đấu. Người phụ nữ này bỏ ra số tiền đấu biêu cao hơn để chiếm đoạt số tiền người tham gia chơi biêu đóng vào và dùng số tiền đó để trả cho những người đóng.

Ngoài ra, khi người chơi biêu được quyền rút tiền, Kiều giới thiệu và chuyển số tiền được rút sang các chân biêu khống tự tạo với hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao hơn nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền.

Ngày 3-11-2022, một số người chơi đến rút tiền gốc và lãi, Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ biêu. Ban đầu, công an xác định có tổng cộng 30 nạn nhân đã bị Kiều chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng.