Chiều 21-11, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Như vậy, từ giữa năm 2019 đến nay, ngoài Công ty CP Địa ốc Alibaba, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Angel Lina, thì đây là công ty thứ 3 bán dự án "ma" bị Công an TP HCM chính thức điều tra.



Bất chấp thủ đoạn

Đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM) là con đường chính dẫn vào KCN Vĩnh Lộc. Hai bên đường, rất nhiều nhà máy, kho xưởng hoạt động. Thế nhưng, cạnh đó lại có khu đất lớn cỏ mọc um tùm, xung quanh rào chắn và nhiều cọc bê-tông dựng đứng. Kế bên hàng chục ống cống nằm ngổn ngang và một tấm bảng bị tháo xuống, in dòng chữ "Khu dân cư Vĩnh Lộc". Nếu nhìn bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là dự án khu dân cư đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để ý kỹ sẽ bắt gặp bảng cảnh báo của UBND phường Bình Hưng Hòa B dựng lên. Nội dung ghi rõ: "Khu vực đất quy hoạch cây xanh. Không xây dựng và mua bán nhà đất trái phép".

Vì sao như vậy? Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến khi tấm bảng cảnh báo trên được dựng lên cũng là lúc nhiều khách hàng đã bị lừa với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng. Thống kê sơ bộ của UBND phường Bình Hưng Hòa B cho thấy có ít nhất 80 nạn nhân bị Công ty Hoàng Kim Land lừa đã đến cơ quan công an tố cáo. Dự án "ma" này được Công ty Hoàng Kim Land bán với giá 26 triệu đồng/m2, trong khi lân cận đã có giá 35-41 triệu đồng/m2. Điều đáng nói, sau khi bảng cảnh báo được dựng lên đã có không ít đối tượng liều lĩnh đập bỏ, xịt sơn. Ông Nguyễn Thanh Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, cho biết phường phải lắp đặt camera giám sát để canh nhân viên môi giới bất chấp thủ đoạn để lừa khách hàng.

Không dừng lại ở dự án "ma" trên, Công ty Hoàng Kim Land còn gây họa đối với hàng chục khách hàng lầm tin gửi tiền vào mua một khu đất trên Hương lộ 11, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TP HCM). Chị Lâm Kiều Ngọc (33 tuổi) cho biết đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần hợp đồng góp vốn vào khu đất ký hiệu H12-C4 với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng, với cam kết bàn giao vào tháng 4-2019. Quá thời hạn bàn giao đất, Công ty Hoàng Kim Land tìm cách hoãn binh bằng hành động trả 10% tiền đã góp vốn và sau đó đóng cửa trụ sở công ty tại quận 7, chặn mọi liên lạc với khách hàng. "Khi tôi bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ, đòi gửi đơn công an, giám đốc công ty nhắn tin lại thách thức tôi" - chị Ngọc bức xúc. Theo chị, việc cơ quan công an khởi tố, bắt giam ít nhiều khiến khách hàng một phần yên tâm. "Gia đình tôi đã cầm chiếc ôtô chạy Grab để lấy tiền góp vốn mua đất. Hy vọng, cơ quan chức năng sớm xử lý, bán đấu giá tài sản của nữ giám đốc lừa để trả lại tiền cho gia đình tôi" - chị Ngọc mong mỏi.

Chưa hết, Công ty Hoàng Kim Land còn liều lĩnh đến mức rao bán nền trên khu đất đang được quy hoạch làm công viên gần UBND phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP HCM). Mỗi ngày, nhiều đoàn xe chở khách đến tham quan, đến khi UBND phường thấy sự bất thường và kiểm tra trên mạng thì phát hiện có dự án "ma" trên đất nhà nước nên cắm bảng cảnh báo. Ghi nhận mới nhất, nơi đây không còn cọc phân lô, khu đất quy hoạch chỉ còn là bãi cỏ mọc cao hơn nửa người. Nhưng đằng sau ấy là hàng loạt khách hàng đang ngồi trên đống lửa khi đổ tiền vào dự án "ma" của nữ giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh.

Dự án “ma” tại đường số 7 (quận Bình Tân, TP HCM ) của Công ty Hoàng Kim Land lừa bán cho gần trăm khách hàng. Ảnh nhỏ : Nữ giám đốc Công ty Bất động sản Hoàng Kim Land Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: LÊ PHONG

Mở rộng điều tra, kêu gọi nạn nhân tố cáo



Cơ quan CSĐT Công an TP HCM bước đầu xác định nữ giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh lừa đảo khi bán nhiều dự án không có thật như đã nêu trên. Thủ đoạn của Công ty Hoàng Kim Land là thông qua mạng xã hội, mạng internet, công ty này đã liên tục đăng tải, quảng cáo nhiều dự án đất nền tại các quận, huyện ở TP HCM. Khi quảng cáo, Công ty Hoàng Kim Land thông tin rằng đây là những lô đất "giá mềm", vị trí đẹp nên nhiều người đã "xuống cọc" đặt mua. Thực tế, những dự án "ma" do Hoàng Kim Land vẽ ra đều là ảo, đất nông nghiệp hoặc đất quy hoạch chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Sau khi vụ việc vỡ lở, hàng trăm khách hàng tập trung khiếu nại gây mất an ninh trật tự địa phương.

Ngoài ra, công an cũng tiếp tục làm rõ việc nữ giám đốc thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà xây dựng sai phép ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho nhiều khách hàng. Đặc biệt, ngoài 3 dự án "ma" điểm danh kể trên, công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra 4 dự án "ma" khác đang bị khách hàng tố cáo liên quan đến nữ giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh.

Trước sự việc này, Công an TP HCM kêu gọi người dân đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10 để được bảo vệ quyền lợi.

Trước câu hỏi, hiện nay còn nhiều dự án "ma" tại quận Bình Tân đang bị các công ty môi giới bất động sản lừa bán cho khách hàng vì sao chưa xử lý? Đại diện UBND quận Bình Tân cho biết đã chuyển giao hồ sơ và đang tiếp tục phối hợp cơ quan công an đẩy nhanh tiến độ xử lý các công ty hoạt động lừa đảo. Tại quận 12, theo ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận, trước tình trạng phân lô bán nền trái quy định đang rao bán rầm rộ, quận 12 đã rà soát lại các khu đất trống cập nhật trên cổng thông tin chính thức của địa phương để người dân chủ động nắm bắt. Ngoài ra, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND các phường thường xuyên kiểm tra, giám sát. "Nhanh chóng nắm bắt thông tin từ người dân và ngăn chặn hành vi bán các dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý, làm sao để người dân không bị thiệt hại" - Chủ tịch UBND quận 12 thông tin.