Ngày 26-8, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã hoàn thành xét nghiệm lần 1 cho 189 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở hồi hương từ TP HCM và xác định có 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.



Công dân Thanh Hóa được trở về địa phương trên chuyến bay QH9204 của Hãng hàng không Bamboo Airways hôm 24-8

Đây là các công dân được cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Hồng Đức, đóng trên địa bàn phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Cả 3 công dân được chuyển về cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 24-8, chuyến bay QH9204 của Hãng hàng không Bamboo Airways đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), đưa 189 hành khách là công dân Thanh Hóa từ TP HCM trở về quê hương.

Đây là chuyến bay miễn phí do Bamboo Airways phối hợp với UBND và các cơ quan, ban ngành tỉnh Thanh Hóa triển khai, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP HCM. 189 công dân đều là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mất việc làm, giảm thu nhập, không có nơi cư trú do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Tất cả 189 công dân đang được tỉnh Thanh Hóa tổ chức cách ly tập trung 21 ngày tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Hồng Đức (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341, Quân khu 4) đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Nữ giáo viên mắc Covid-19, cách ly một xã hơn 8.000 người "ai ở đâu ở yên đấy"



Trước đó, sáng 26-8, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng liên quan đến điểm dịch tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.



Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh

Trong 3 trường hợp mắc Covid-19 mới ghi nhận có 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 tại thị trấn Nông Cống được ghi nhận trong ngày hôm qua 25-8. Ca còn lại là một cháu bé 7 tuổi (ngụ phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn). Cháu bé ở với ông bà tại thị trấn Nông Cống, gần khu vực nhà bệnh nhân mắc Covid-19, được bố mẹ đón về vào sáng qua 25-8.

Đáng chú ý, trong số 3 ca mắc Covid-19 này, có một nữ giáo viên (là vợ của ca mắc Covid-19 ở thị trấn Nông Cống) đang dạy học cấp 1 tại Trường tiểu học Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Huy Duân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận, cho biết ngay sau khi nhận được cô giáo này dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã nhanh chóng truy vết được 30 F1 (trong đó có 23 học sinh, 4 giáo viên, 3 phụ huynh); 200 F2 và 53 F3 có liên quan.

Ngành y tế đang thực hiện lấy mẫu các trường hợp là F1 liên quan tới cô giáo mắc Covid-19

"Hiện chúng tôi đã lên phương án đưa 30 F1 đi cách ly tập trung tại Trường THCS xã Phú Nhuận, là địa điểm trước đó đã được UBND huyện Như Thanh trưng dụng để cách ly những người trở về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam"- ông Duân thông tin.

Được biết trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Như Thanh đã họp, quyết định cách ly xã hội toàn xã Phú Nhuận theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 9 giờ ngày 26-8.

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn xã Yên Thọ (huyện Như Thanh); cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 các thôn Yên Trung (xã Yên Thọ); thôn Khả La (xã Thanh Tân) do 2 thôn này gần như nằm trọn trên địa bàn huyện Nông Cống.

Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25-8, tại huyện Nông Cống liên tiếp ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng có lịch sử phức tạp, chưa rõ nguồn lây.

Xã Phú Nhuận sẽ bị phong tỏa 15 ngày, "ai ở đâu ở yên đó" theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Ngay trong ngày 25-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ toàn huyện Nông Cống 15 ngày, bắt đầu từ 16 giờ ngày 25-8.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Nông Cống khẩn trương thực hiện phong tỏa toàn bộ địa bàn huyện; yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đấy"; tuyệt đối không để người dân và phương tiện di chuyển khỏi địa bàn huyện Nông Cống (trừ các hoạt động công vụ, y tế và các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép).