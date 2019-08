Chiều nay 14-8, trao đổi với Báo Người Lao Động về thông tin một cô gái được gia đình cho rằng "mất tích" tại sân bay quốc tế Nội Bài, nhà chức trách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết các cơ quan tại cảng Nội Bài đã nhận được tin báo của gia đình nữ sinh viên Nguyễn Vũ T.M. (21 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) vì nghi M. mất tích tại sân bay.



Gia đình nữ sinh này cũng đã trình báo sự việc tới Đồn công an sân bay Nội Bài



Nữ sinh viên Nguyễn Vũ T.M.

Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng tại Nội Bài đã vào cuộc xác minh. Qua trích xuất camera tại sân bay, trưa ngày 13-8, chị M. đã tới sảnh E nhà ga T1 (nội địa) sân bay Nội Bài cùng em trai ruột, và làm thủ tục check-in lên chuyến bay Hà Nội đi Đà Lạt.



Tuy nhiên, chị M. chưa làm thủ tục kiểm tra an ninh và chưa vào khu vực cách ly của sân bay.

Thông tin từ gia đình cho biết sau khi đã làm xong thủ tục và nhận vé, chị M. đưa toàn bộ đồ cá nhân, thẻ lên máy bay, cùng điện thoại cho em trai, nói đi vệ sinh, rồi "biến mất", gia đình không liên lạc được.

Qua hình ảnh camera sân bay ghi lại, chị M. đã đi bộ sang sảnh A của nhà ga T1, sau đó đi thang bộ xuống tầng 1 nhà ga. Từ đây, cô gái đã lên taxi cùng một nam thanh niên chờ sẵn phía dưới và rời khỏi sân bay.

Đại diện cơ quan quản lý sân bay Nội Bài cho biết vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an, việc điều tra, kết luận có phải mất tích hay không sẽ do công an địa phương thụ lý. Còn với hàng không, trường hợp trên chỉ là 1 hành khách bỏ chuyến, và đã rời khỏi phạm vi sân bay.

Trước đó, thông tin trên một số báo điện tử sáng 14-8 cho biết bà Vũ Thị Đông (SN 1970, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) phản ánh con gái bà là Nguyễn Vũ T.M. (SN 1998) đã mất liên lạc với gia đình từ trưa ngày 13-8 đến nay chưa có thông tin gì.

Theo bà Đông, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 13-8, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, chị M. đang cùng em trai lên máy bay để về quê thăm bà nội bị ốm. chị M. đã đưa điện thoại cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. Nhưng sau đó mãi không thấy chị đâu, em trai mới gọi điện thông báo cho gia đình. Theo thông tin phía gia đình, hiện chị M. đang là sinh viên Đại học Kinh tế - Luật TP HCM. Chị M. đang nghỉ hè và ra Hà Nội chơi.