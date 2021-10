Nhận "giấy hẹn" có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày trước khi hoàn tất thủ tục sang tên chính chủ chiếc xe máy cũ đã mua, anh Nguyễn Minh Thân (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) rất vui mừng. Anh Thân cho biết đã mua chiếc xe máy này từ một tiệm cầm đồ cách đây nhiều năm.



Dễ dàng "khai sinh" lại

Theo anh Thân, ngày đó, việc mua bán diễn ra đơn giản, không có giấy tờ mua bán hay ủy quyền của chính chủ xe. Chỉ có giấy tờ mua bán giữa chủ tiệm cầm đồ và anh. Mặt khác, người bán cũng chịu trách nhiệm về nguồn gốc chiếc xe không phải xe trộm cắp. Do nhu cầu chạy xe ôm công nghệ, anh muốn làm giấy tờ chính chủ cho phương tiện mưu sinh của mình nhưng không biết thủ tục ra sao. Loay hoay mãi, gần đây, anh Thân đọc thông tin trên báo nên đến điểm đăng ký xe để nộp hồ sơ sang tên chính chủ. "Tại đây, sau khi khai báo và nộp giấy tờ theo quy định, tôi được một cán bộ CSGT làm công tác đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng xe trong 30 ngày. Vị này nói trong quãng thời gian này, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì chiếc xe máy sẽ đứng tên tôi" - anh Thân kể. Anh Thân bảo phần lớn lao động tự do như anh đều muốn mua xe cũ, rẻ. Vì vậy, khi nhà nước tạo điều kiện, đơn giản về thủ tục sang tên là anh lập tức chấp hành.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Ðăng (ngụ quận Tân Phú, TP HCM). Hơn 1 năm trước, do nhu cầu đi lại hằng ngày nhưng không có nhiều tiền, ông Đăng đã mua chiếc xe Wave cũ. Nghĩ xe máy giá trị không cao, chỉ cần mua bán là xong, ông không làm thủ tục sang tên đổi chủ. Chuyện sẽ không có gì rắc rối cho đến khi người quen của ông điều khiển chiếc xe này trong tình trạng say xỉn, bị tạm giữ phương tiện. "Tôi đến đội CSGT trình giấy tờ xe làm thủ tục nộp phạt thì không được giải quyết do giấy tờ xe không mang tên mình. Đợt đó, tôi tưởng đâu là mất luôn chiếc xe rồi vì không biết làm sao để chứng minh xe của mình. May mắn, tôi được cán bộ CSGT hướng dẫn về địa phương xin xác nhận sở hữu, xong xuôi mới nộp phạt được. Bây giờ nhà nước đã tạo điều kiện, thủ tục nhanh chóng, đơn giản nên tôi liền đi đăng ký chính chủ để tránh rắc rối cho bản thân và tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng quản lý" - ông Ðăng bộc bạch.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Phòng CSGT Ðường bộ - Ðường sắt (PC08) Công an TP HCM cho biết so với các quy định trước đây, Thông tư 58 có hiệu lực từ ngày 1-8-2020 của Bộ Công an về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã tạo nhiều thuận lợi về thủ tục cho người dân có nhu cầu sang tên đổi chủ xe. Theo đó, nhiều người sở hữu xe không chính chủ, mất giấy tờ nhưng bảo đảm nguồn gốc vẫn được thực hiện đăng ký, sang tên xe qua nhiều đời chủ mà thiếu hoặc mất giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

Phòng CSGT Ðường bộ - Ðường sắt Công an TP HCM kêu gọi người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng, xe qua nhiều đời chủ nhanh chóng làm thủ tục sang tên. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tăng cường giám sát bằng công nghệ

"Dù Thông tư 58 đã tạo điều kiện cho người dân nhưng thực tế xe không chính chủ vẫn còn vì nhiều người chủ quan, một số khác vẫn chưa ý thức được những rắc rối sẽ gặp phải nếu sử dụng xe không chính chủ, bán xe không sang tên đổi chủ cho người mua mới" - một lãnh đạo PC08 Công an TP HCM nói và nhấn mạnh từ ngày 1-1-2022, CSGT không giải quyết thủ tục này. Vì vậy, những ai có xe máy, ôtô chưa chính chủ thuộc tình trạng nêu trên thì nhanh chóng làm thủ tục.

Theo vị lãnh đạo PC08 Công an TP HCM, việc "phạt nguội" được nhiều người dân đồng tình khi tạo sức răn đe lớn. Vì vậy, ngoài tạo điều kiện tối đa cũng như bố trí nhân lực để đáp ứng nhu cầu đăng ký xe chính chủ theo tinh thần Thông tư 58, PC08 còn đang tăng cường giám sát giao thông bằng công nghệ với những kế hoạch rất cụ thể của ngành, cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thành công đề án "phạt nguội" của TP HCM.

Cụ thể, đầu tháng 7 vừa qua, UBND TP HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị kỹ thuật, công nghệ phục vụ quản lý, giám sát giao thông tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Hệ thống này hỗ trợ lực lượng chức năng, cụ thể là CSGT, trong quá trình xử phạt "nguội" các hành vi vi phạm giao thông. Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp sở, ngành rà soát, tham mưu UBND TP hình thức đầu tư các dự án và triển khai thủ tục đầu tư liên quan theo quy định. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải đã có tờ trình gửi UBND TP về việc phê duyệt đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đề án, trong giai đoạn 2022 - 2023, thành phố sẽ đầu tư hệ thống quản lý và xử phạt vi phạm giao thông tại 40 điểm kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm ở khu vực trung tâm, các điểm đen về tai nạn giao thông, khu vực ra vào cảng, bến xe, khu vực sân bay… với kinh phí đầu tư dự kiến hơn 167 tỉ đồng. Cũng theo đề án, hệ thống này sẽ tự động phát hiện hành vi vi phạm, tra cứu cơ sở dữ liệu phương tiện vi phạm, ra biên bản xử phạt và gửi thông báo mời chủ phương tiện lên xác minh. Chủ phương tiện đóng phạt thông qua các hình thức thanh toán điện tử.

Theo PC08 - Công an TP HCM, khi người dân nghiêm chỉnh chấp hành sang tên chính chủ cộng với việc thực hiện đề án thí điểm trên thì "phạt nguội" sẽ trở nên dễ dàng hơn, bởi các nút thắt cơ bản đã dần được tháo gỡ.