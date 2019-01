Ôm hàng chục tỉ đồng của người dân rồi xin… vắng mặt!

21/01/2019 11:05

Ngày 21-1, nhiều người dân đã tập trung tại khu vực chợ Đliê Ya (xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Điệp (46 tuổi, ngụ xã Đliê Ya) vì cho rằng bà này chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.



Nhiều người lo lắng vì vợ chồng bà Điệp ôm tiền và xin vắng mặt tại địa phương

Bà Cao Thị Thuyền (58 tuổi, thôn Trung Hòa) cho biết năm 2017, khi nghe bà Điệp hỏi vay tiền để làm ăn với mức lãi suất khá cao (2,5%/tháng), bà đã cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng 300 triệu để cho hàng xóm mượn. Trong giấy vay tiền, bà Điệp cam kết khi nào cần, chủ nợ nói trước khoảng 5-6 ngày sẽ trả đủ. Thế nhưng, bà Thuyền đến đòi nhiều lần thì bà Điệp lấy đủ lý do không trả.

Đến ngày 18-1-2019, một số chủ nợ đến tìm bà Điệp để đòi tiền nhưng không thấy người này ở nhà, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Đến ngày 20 và 21-1, nhiều người đã tập trung về khu vực chợ Đliê Ya, gần nhà bà Điệp để làm đơn tố cáo.

Người dân phản ánh sự việc với cơ quan công an

Theo người dân, mấy năm nay, vợ chồng bà Điệp mở tiệm cầm đồ tại khu vực chợ Đliê Ya. Thấy bà làm ăn khấm khá, lại được trả lãi suất rất cao, nhiều người dân đã tin tưởng cho vay. Theo người dân, số tiền bà Điệp đã vay lên đến khoảng 30 tỉ đồng.

Theo ông Mai Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Đliê Ya, mấy ngày trước, công an xã nhận được đơn xin vắng mặt của bà Điệp và thông báo phá sản của vợ chồng này. Trong quá trình làm việc, vợ chồng bà Điệp cho rằng do làm ăn thua lỗ nên đang nợ khoảng 10 tỉ đồng của người dân. Do chưa có tiền trả, sợ bị đánh nên bà có đơn xin vắng mặt và sẽ ra trình diện khi cơ quan chức năng yêu cầu chứ không phải bỏ trốn.

Tin - ảnh: C. Nguyên