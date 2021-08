Lực lượng hậu cần “đi chợ hộ” soạn combo cho người dân ở phường Đa Kao, quận 1, TP HCM sáng 26-8. Ảnh: NGỌC ÁNH

Trả lời báo chí tại buổi họp báo chiều 29-8, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM cho biết nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang là phối hợp với lực lượng công an, sở, ban ngành của TP thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16; phối hợp cùng các chốt chặn, tuần tra, tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, sơ cấp cứu, vận chuyển túi an sinh và một số nhiệm vụ khác.

"Trong số nhiệm vụ khác có đi chợ hộ, đi chợ hộ không phải là nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang. Việc đi chợ hộ chưa có trong lịch sử, là bài toán đa biến nên nếu không hài lòng hết, bà con cũng nên điều chỉnh thói quen sử dụng, ăn uống của mình trong thời điểm khó khăn hiện nay" - ông Hải cho biết.

Hiện TP có 2,2 triệu hộ dân với 312 phường xã hỗ trợ đi chợ nên khối lượng công việc rất lớn.

Trả lời báo chí về tăng cường shipper hoạt động, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết hôm qua có sự trao đổi về đề xuất cho shipper hoạt động, tới thời điểm hiện nay đơn vị chưa nhận được chỉ đạo của TP, nên chưa thể trả lời.

Về đi chợ hộ, phát lương thực cho người khó khăn, ông Phương cho biết với chủ trương không để ai thiếu đói, nên các tổ công tác đã nỗ lực đưa túi an sinh đến với người dân. Ông Phương thừa nhận có vài nơi, vài địa bàn việc cung ứng hàng hóa, đi chợ hộ cho người dân còn lúng túng, người dân còn nhiều phản ánh. Do đó, ông Phương đề nghị người dân có thể gọi các số điện thoại của tổ công tác để kịp thời phân phát túi an sinh.