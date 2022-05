Sáng 9-5, lãnh đạo UBND xã Đặng Cương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết ông Phạm Văn L. (SN 1976, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương) cùng ông Nguyễn Thanh L. (SN 1975, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) đã thiệt mạng trong vụ ôtô lao xuống mương nước trên địa bàn xã Đặng Cương chiều 8-5.



Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Trước đó, chiều 8-5, xe ôtô 4 chỗ chở 3 người, gồm: ông Phạm Văn L; Nguyễn Thanh L. và ông Phạm Văn V. (SN 1976, trú tại xã Đặng Cương), đang lưu thông trên tỉnh lộ 220 (qua địa phận thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương) thì bất ngờ lao xuống kênh An Kim Hải.

Khi xảy ra vụ tai nạn, ông Phạm Văn V. ngồi ghế phụ phía trước đã mở được cửa thoát ra ngoài hô hoán mọi người cứu giúp các nạn nhân. Nhưng do mương nước sâu, khi đưa được 2 người còn lại ra khỏi xe thì cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.