Trong chương trình Hội nghị sơ kết, các thành phần tham dự đã nghe các báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo công khai tài chính công đoàn và thảo luận các nội dung liên quan nhiệm vụ.



Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện tốt những mặt công tác cơ bản. Công đoàn đã cùng với chuyên môn tổ chức, vận động CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại cho thiết bị cũng như con người. Tham gia xây dựng kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CBCNV, tổ chức Công đoàn như thăm tặng quà cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid-19... Ngoài ra, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh.

Tặng giấy khen của Công đoàn EVNCPC cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn PC Quảng Ngãi trong 3 tháng cuối năm 2021. Từ nay đến cuối năm 2021 dự báo sẽ còn nhiều cơn bão, lũ, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình giãn cách xã hội tại nhiều khu vực trong tỉnh, Công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện đảm bảo an toàn cho lưới điện vận hành, giảm thiệt hại lưới điện và gián đoạn cung cấp điện cho nhân dân; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, thiệt hại lớn do thiên tai.

Tại buổi Sơ kết, thừa ủy quyền của Công đoàn EVN, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã trao biểu trưng "Cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu" giai đoạn 2019-2021 cho 1 cá nhân. Thừa ủy quyền của Công đoàn EVNCPC, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã trao danh hiệu "Cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu" giai đoạn 2019-2021 cho 1 cá nhân; trao danh hiệu "Công nhân lao động tiêu biểu" Tổng công ty Điện lực miền Trung năm 2021 cho 2 cá nhân và trao giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.