Chưa thông qua tại kỳ họp thứ 6

Theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban TVQH thấy rằng đây là dự án luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm, liên quan đến an ninh tài chính quốc gia, an ninh an toàn của hệ thống các TCTD, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế - xã hội... Vì vậy, chất lượng của dự án luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu, để tránh trường hợp luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động, nhất là đối với an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế - xã hội. Do đó, QH xem xét chưa thông qua dự thảo luật này tại kỳ họp thứ 6 mà sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp sau.