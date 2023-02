Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua tràn ngập không khí vui tươi, nhộn nhịp. Đến đâu cũng nghe ngư dân chia sẻ về chuyến biển thành công hơn mong đợi.



Tôm, cá đầy khoang

Ở cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vừa gặp chúng tôi, anh Bùi Duy Tân, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNg 90892 TS (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), kể sau gần 1 tháng lênh đênh trên ngư trường Trường Sa, tàu của anh đánh lưới được hơn 7 tấn cá chuồn cồ. "Tàu về đến cảng Sa Kỳ sáng 6-2 và đã bán hết cá cho thương lái, thu về vài trăm triệu đồng. Nghỉ ngơi vài ngày, tôi và các thuyền viên nạp nhiên liệu và nhu yếu phẩm tiếp tục vươn khơi bám biển" - anh Tân nói.

Tương tự, tại phường Phổ Quang (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), trong 10 ngày qua, gần 20 tàu đánh bắt hải sản xa bờ của ngư dân địa phương lần lượt cập cảng Mỹ Á để bán hải sản, với sản lượng bình quân mỗi tàu từ 2 - 3 tấn cá ngừ, cá kiếm, cá thu. "Đầu năm, tôi vươn khơi chuyến đầu tiên đã gặp được lộc biển là luồng cá ngừ sọc dưa, vàng vây, thu được hơn 2 tấn cá ngừ, đem về hơn 150 triệu đồng" - ngư dân Ngô Thanh Phong ở phường Phổ Quang vui mừng.

Còn tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nhiều tàu cá về bờ cũng như xuất bến nhộn nhịp. Ngư dân Nguyễn Đình Nghĩa (trú tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa trở về sau chuyến đi biển xuyên Tết, thu được nhiều cá thu, cá ngừ với dự tính lãi hơn 100 triệu đồng. Nhiều ngư dân cũng cho hay do giá hải sản tăng hơn ngày thường nên họ tranh thủ đi đánh bắt xuyên Tết. Bên cạnh đó, thời tiết mùa này thuận lợi cho tàu cá vươn khơi, sản lượng cá thu được cũng cao hơn các mùa khác.

Những ngày đầu năm, ngư dân toàn tỉnh Quảng Bình đã tấp nập ra khơi và mang theo "lộc biển" với kỳ vọng một vụ mùa bội thu tôm, cá đầy khoang. Ngư dân Lê Văn Toại, chủ tàu QB 98107 TS ở phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn), cho biết tàu của ông vươn khơi đánh bắt thủy hải sản xuyên Tết Nguyên đán từ ngày 22-1 đến 6-2, đánh bắt được 1 tấn mực, thu về hàng trăm triệu đồng. Tại phường Quảng Phúc, có đến 25 tàu cá của ngư dân tham gia đánh bắt thủy hải sản trên biển dịp Tết Nguyên đán, với sản lượng đạt khá, cho thu nhập trung bình từ 150-200 triệu đồng.

Ngư dân Quảng Ngãi đưa hải sản lên bờ sau chuyến biển xuyên Tết Ảnh: TỬ TRỰC

Nỗ lực gỡ "thẻ vàng" thủy sản

Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình, cho biết để chuẩn bị tinh thần cho ngư dân ra khơi an toàn, hiệu quả, ngay trong những ngày đầu năm, chi cục đã thông báo đến ngư dân về thời tiết, ngư trường, những nơi đánh bắt thuận lợi để ra khơi, bám biển. Đồng thời, phối hợp với địa phương, các đồn biên phòng tuyến biển tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt hải sản đúng nơi quy định; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá, hành trình đánh bắt bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn cho người và tàu cá khi khai thác trên biển, giúp ngư dân yên tâm sản xuất.

Theo ông Linh, hiện Quảng Bình có 6.792 tàu đánh bắt thủy sản ở biển, sông, hồ (nước mặn, lợ, nước ngọt), trong đó có 1.207 tàu đánh bắt xa bờ. Năm 2023, Quảng Bình đề ra mục tiêu sản lượng khai thác thủy sản đạt 82.000 tấn, trong đó khai thác biển đạt 79.000 tấn, khai thác nội địa 3.000 tấn.

Ông Nguyễn Văn Mười, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 4.500 tàu cá với hơn 38.000 lao động hành nghề trên biển. Trong đó, có 62 tàu cá đi biển xuyên Tết, chủ yếu khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa... "Năm nay, các tàu đi biển xuyên Tết trở về đạt hiệu quả đánh bắt rất tốt so với các năm trước, giá cá cũng ổn định nên ngư dân rất phấn khởi. Trong năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt sản lượng đánh bắt khoảng 265.000 tấn" - ông Mười thông tin.

Ngoài nỗ lực nâng cao sản lượng đánh bắt, tỉnh Quảng Ngãi cũng đặt mục tiêu không để ngư dân nào vi phạm quy định trong đánh bắt (IUU), góp phần nỗ lực gỡ "thẻ vàng" thủy sản.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh gỡ "thẻ vàng" thủy sản không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nông nghiệp mà là trọng trách chung của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương và quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, nỗ lực cùng với cả nước chấm dứt khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài trước ngày 30-6-2023. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng liên quan điều tra, xác minh nguyên nhân tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS trên biển. Qua đó, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác hải sản.