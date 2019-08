Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay 8-8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về thông tin trên báo chí Trung Quốc nói rằng nước này sắp lưu hành sách giáo khoa lịch sử mới dành cho bậc trung học phổ thông, trong đó có nội dung nói rằng các khu vực như biển Hoa Nam tức Biển Đông của Việt Nam đều là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tuyên truyền, giáo dục thế hệ tương lai bằng thông tin trái sự thật lịch sử và luật quốc tế không có lợi cho quan hệ 2 nước.



Về câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc một trong những tàu sân bay lớn nhất của Mỹ đi vào biển Đông trong tình hình căng thẳng hiện nay, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định tôn trọng quyền tự do an ninh, an toàn hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Duy trì hoà bình, ổn định, bảo đảm an toàn hàng hải hàng không ở biển Đông trên tinh thần luật pháp quốc tế là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong các nước đóng góp thiết thực và có trách nhiệm cho mục tiêu đó.