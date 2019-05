Phạt hành chính chủ quán chặt chém, hành hung khách

07/05/2019 17:18



Chiều 7-5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An), cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán Bảo Châu là bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) với 2 lỗi vi phạm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định. Tổng cộng mức phạt là 13,25 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 7-5), cơ quan chuyên môn huyện sẽ mời chủ quán đến nhận để thực hiện trong thời gian 10 ngày.

Quán Bảo Châu hiejn đã trả mặt bằng, không còn kinh doanh

"Riêng trường hợp khách bị người thân bà Huệ đánh chấn thương, Cảnh sát Hình sự huyện đang củng cố chứng cứ cùng hồ sơ bệnh án của nạn nhân để giới thiệu đi giám định xác định tỉ lệ thương tật"- ông Tươi nói.



Theo đó, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) bị nhóm anh em của bà Huệ đánh tại quán chiều 1-5 dẫn đến thương tích. Do vụ việc khá phức tạp, Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức đã nhận toàn bộ hồ sơ để thụ lý; đồng thời, phối hợp Cảnh sát Hình sự tỉnh tập trung xác minh nhóm thanh niên tham gia đập phá quán Bảo Châu và đánh ông Lê Văn Cẩm (65 tuổi, cha bà Kim Huệ) chấn thương vào chiều 2-5. "Từ trích xuất camera an ninh, công an đã nhận diện được một số thanh niên cùng biển số xe… Có đối tượng sống tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thuộc dạng côn đồ, bảo kê quán dọc Quốc lộ 1" - một cảnh sát hình sự cho biết.

Để tập trung giải quyết triệt để tình trạng chặt chém khách đi đường, Chủ tịch UBND huyện cho biết hiện 2 xã Nhựt Chánh, Thạnh Đức đang kiểm tra toàn bộ quán ăn uống dọc Quốc lộ 1 để xử lý nếu có vi phạm. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại tiến hành kiểm tra quán ăn uống giải khát, kiên quyết dẹp những quán "trá hình", không đủ điều kiện hoạt động.

"Đầu năm 2019, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác quản lý các quán ăn uống. Để xảy ra quán Bảo Châu chặt chém và đánh khách đã làm ảnh hưởng đến huyện Bến Lức"- ông Tươi nói

Ngày 6-5, Đoàn kiểm tra xã Thạnh Đức đã kiểm tra đột xuất quán ăn uống giải khát không tên ở khu vực ấp 6, phát hiện và lập 3 lỗi vi phạm.







Tin- ảnh: H.Minh