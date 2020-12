Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết ngày 23-12, bà N.T.L. (SN 1979, quê xã Lê Lợi, TP Chí Linh, tỉnh hải Dương) nhập cảnh từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng. Khoảng 21 giờ 10 phút ngày 26-12, bà L. đi taxi về nhà tại thôn Bến, xã Lê Lợi, TP Chí Linh.

Trường hợp thứ 2 là công dân Đ.V.T. (SN 1985, trú tại thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ngày 24-12, anh Đ.V.T. cùng khoảng hơn 10 người Việt Nam di chuyển từ Ma Cao (Trung Quốc) bằng ôtô 7 chỗ về biên giới Việt Nam. Sau đó, nhóm người này di đường rừng vượt biên về Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng. Anh T. đã nhờ người địa phương gọi xe taxi từ Cao Bằng về xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, cả hai trường hợp trên đều không qua cách ly y tế tập trung. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Gia Lộc và Công an TP Chí Linh phối hợp với cơ quan y tế, cơ quan chức năng địa phương đưa hai công dân này đi cách ly tập trung. Các trường hợp tiếp xúc gần với 2 công dân trên được thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch Covid-19.