Ngày 6-11, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ số đường cát nghi nhập lậu để tiếp tục điều tra, xử lý.



Kho hàng của ông Toàn tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Công an An Giang cung cấp

Trước đó, tối 5-11, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tiến hành kiểm tra kho hàng tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, do ông Phan Thanh Toàn (SN 1997; ngụ huyện Châu Phú) làm chủ.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Toàn tại kho hàng nghi chứa đường cát nhập lậu. Ảnh: Công an An Giang cung cấp

Tổ công tác phát hiện trong kho có 191 bao đường cát (50 kg/bao) xuất xứ nước ngoài, không nhãn phụ kèm theo với tổng trọng lượng 9.550 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Toàn không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn hợp pháp, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số đường cát này.