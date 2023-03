Bệnh viện Da liễu Nghệ An được thành lập năm 2019 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chống Phong - Da liễu Nghệ An. Bệnh viện có quy mô 50 giường bệnh, hàng ngày có rất nhiều bệnh nhân tới thăm khám, điều trị.

Qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm tại Bệnh viên Da liễu Nghệ An

Là bệnh viện công lập, tuy nhiên, trong quá trình hoạt động bộc lộ nhiều bất cập. Cụ thể, bệnh viên chưa ký được hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm y tế do chưa bảo đảm về nhân sự, chưa có Khoa Cận lâm sàng.

Thực tế trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân đến khám, chữa bệnh. Bà Trần Thị Phương (trú TP. Vinh Nghệ An) bức xúc: "Tôi có bảo hiểm đến bệnh viện công thăm khám, điều trị, nghĩ sẽ được bảo hiểm thanh toán, ai ngờ phải chi trả toàn bộ kinh phí vì bệnh viện không ký hợp đồng với bảo hiểm xã hội".

Ngoài ra, tại bệnh viện này nhiều tháng qua do Trưởng khoa Dược vật tư y tế nghỉ việc, nhà thuốc Bệnh viện Da Liễu Nghệ An phải tạm đóng cửa, người bệnh muốn mua thuốc điều trị phải đi ra ngoài gây nhiều bất tiện cho người dân đến khám chữa bệnh.



Trong quá trình điều hành, hoạt động, Bệnh viện Da Liễu Nghệ An bị tố cáo để xảy ra nhiều vi phạm. Qua xác minh, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An, kết luận từ đầu năm 2021 đến nay, Bệnh viện Da liễu Nghệ An không thực hiện kê khai thuế, nộp thuế đối với nghĩa vụ phát sinh tại nhà thuốc bệnh viện.

Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến ngày 18-8-2022, bệnh viện chưa thực hiện việc hạch toán thu chi nhà thuốc, chưa thanh toán công nợ cho các nhà phân phối với số tiền 5,2 tỉ đồng. Tháng 10-2022, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã tự kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT của năm 2021 và 3 quý năm 2022, làm phát sinh số thuế phải nộp lên đến hơn 200 triệu đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 126 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 73 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế phát sinh gần 15 triệu đồng.

Sau khi Chi cục thuế chỉ ra bằng văn bản, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 215 triệu đồng.

Qua thanh tra, Sở Y tế Nghệ An còn chỉ ra vi phạm của bệnh viện này như nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày. Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Căn cứ từ những vi phạm trên, Chi cục thuế TP Vinh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Bệnh viện Da liễu Nghệ An với số tiền 26 triệu đồng.

Liên quan đến những vi phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Nguyên Truyền, Chánh thanh tra Sở Y tế Nghệ An, cho biết để xảy ra các hành vi vi phạm này, trách nhiệm chính thuộc về giám đốc bệnh viện, tập thể lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu một phần trách nhiệm. Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật theo đúng quy định và đúng thẩm quyền.