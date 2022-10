Long An: 1 nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Khoảng 11 giờ ngày 9-10, người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đi bộ lên cầu Tân An (nối phường 2 và phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An) rồi dừng lại, đứng bên thành cầu. Sau đó, nam thanh niên này bỏ lại đôi dép rồi bất ngờ trèo lên thành cầu và nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây.