Sáng 26-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch TP Quy Nhơn – cho biết cơ quan công an vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến vụ việc cô V.T.H.P (33 tuổi; quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), giáo viên Trường THCS Hải Cảng, uống thuốc độc tự tử.

Nơi phát hiện thi thể cô giáo V.T.H.P sau 4 ngày mất tích

Theo ông Nam, báo cáo của Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Quy Nhơn cho thấy cô giáo P. là người hiền lành, dễ thương, tận tụy với nghề và hết lòng vì học sinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô giáo này có biểu hiện sống khép kín, ít gần gũi với đồng nghiệp trong trường.

Trước khi xảy ra vụ việc tự tử 1 ngày, có phụ huynh một học sinh lớp 6 đến trường gây áp lực, yêu cầu làm rõ việc con họ bị cô P. đánh. Trên cơ sở đó, nhà trường đã yêu cầu cô giáo P. kiểm điểm, giải trình vụ việc.

Giải trình về vụ việc trên, cô P. cho biết do em học sinh này đến lớp không ghi bài, về nhà không làm bài tập nên cô chỉ đánh nhẹ với mục đích răn đe là chính. Qua đó cô giáo P. đã nhận lỗi và phía gia đình của em học sinh cũng hứa bỏ qua vụ việc này.

"Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô giáo P. thì đã rõ là do uống thuốc độc tự tử. Tuy nhiên, lý do gì khiến cô giáo uống thuốc độc tự tử thì phải chờ kết luận từ phía cơ quan công an. Theo nhận định của tôi, việc phụ huynh học sinh đến trường phản ánh về việc cô giáo P. đánh học sinh không phải là nguyên nhân chính khiến cô giáo này tự tử. Bởi vụ việc này đã giải quyết xong, phụ huynh cũng hứa bỏ qua chuyện này. Việc cô giáo P. tự tử có thể là do trầm cảm bởi sống trong hoàn cảnh xa gia đình, chồng con", ông Nam phân tích.

Chiếc xe máy của cô V.T.H.P tại nơi phát hiện thi thể

Như Người Lao Động Online đã thông tin, sáng 20-9, sau khi dạy xong tiết 1, cô V.T.H.P đi ra ngoài bằng xe máy, sau đó không quay lại trường để tiếp tục đứng lớp theo lịch phân công. Một ngày sau, do liên lạc không được, đến nhà cũng chẳng thấy nên gia đình đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm vì cho rằng cô P. mất tích.

Đến khoảng 14 giờ ngày 24-9, người dân địa phương phát hiện thi thể cô V.T.H.P tại bãi đất trống ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Cạnh thi thể còn có xe máy mà cô giáo này thường sử dụng và ba lô đựng tài liệu dạy học trên xe.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân cô V.T.H.P tử vong là do uống thuốc tự tử. Ngoài ra, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện mảnh giấy viết tay có nhiều chỗ bị nhòe do thấm nước, nghi là "thư tuyệt mệnh" của cô P. để lại trước khi uống thuốc tự tử.

Theo nhiều đồng nghiệp trong trường, cô V.T.H.P có hoàn cảnh rất đáng thương. Cụ thể, trong khi cô P. dạy học tại TP Quy Nhơn thì chồng cô làm việc ở tỉnh Gia Lai, còn con trai duy nhất 30 tháng tuổi được gửi cho bà ngoại ở tỉnh Lâm Đồng chăm sóc. Do điều kiện khó khăn nên vài tháng, thậm chí có khi đến cả năm, vợ chồng cô P. cùng con trai mới được gặp nhau một lần.