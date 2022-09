Ngày 14-9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ nam sinh rơi từ tầng cao ký túc xá xuống đất tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một bảo vệ của ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP HCM (thuộc địa bàn phường Đông Hoà, TP Dĩ An) đi tuần tra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất động, úp mặt dưới sân của toà nhà D2.

Nạn nhân tên N.Đ.C (22 tuổi, quê tỉnh Kon Tum), sinh viên năm cuối một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP HCM và ở tại tầng 5 của toà nhà D2.



Theo người nhà của nam sinh này, C. mới bị trường đại học gửi thông báo đình chỉ học tập cách đây khoảng 1 tháng.