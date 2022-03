Theo đó, vào lúc 7 giờ 20 tại km21+700 cao tốc TP HCM- Trung Lương hướng TP HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) xe ô tô của ông Lê Hoà Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, trên đường đi công tác đã gặp tai nạn giao thông.



Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình qua đời do tai nạn giao thông trên đường đi công tác

UBND TP HCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thường trực UBND TP HCM đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hoà Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Thông tin chi tiết về lễ tang của ông Lê Hoà Bình sẽ được Văn phòng UBND TP HCM thông tin trong thời gian sớm nhất.

Lúc 11 giờ 30 trưa 29-3, thi thể Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Long An về TP HCM để làm các thủ tục mai táng.

Có mặt tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Long An có Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi. Đại diện các cơ quan chức năng 2 địa phương TP HCM và Long An vẫn đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Long An để làm các thủ tục và chuyển thi thể Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình về TP HCM.

Qua ghi nhận tại sảnh bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cũng có mặt tại đây và chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ thực hiện các thủ tục.