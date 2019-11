Liên quan đến vụ việc 39 người chết tại Anh, sáng ngày 7-11, tại cuộc giao ban báo chí định kỳ tỉnh Nghệ An tháng 11-2019, Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết các cơ quan chức năng nhận được trình báo của 24 gia đình có người thân mất liên lạc.

Đại diện các cơ quan chức năng của Nghệ An thông tin liên quan tới vụ 39 người tử vong ở Anh

Tuy nhiên, theo Đại tá Lê Xuân Hoài, sau đó có 3 gia đình rút đơn trình báo vì đã liên lạc được với người thân. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại còn 21 gia đình mất liên lạc với con. Cụ thể, huyện Diễn Châu 7 người, Yên Thành 7 người, TP Vinh 3 người, Nghi Lộc 2 người và Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò mỗi địa phương 1 người.

Đại tá Hoài cho biết hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" để mở rộng điều tra đường dây liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể ở Anh. Cũng liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Lê Xuân Hoài cho biết đến thời điểm hiện tại công an đang tạm giữ 7 người để điều tra, cơ quan công an cũng chưa khởi tố bị can.

"Khi có thông báo chính thức, chúng tôi sẽ phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an có phương án nhận thi thể các nạn nhân từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đưa về bàn giao cho gia đình mai táng" - Đại tá Hoài nói.

Đại tá Lê Xuân Hoài cho biết đã tạm giữ 7 người để điều tra

Cũng tại Hội nghị, ông Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết sự việc 39 người chết ở Anh được nhiều cơ quan báo chí quan tâm. Theo ông Tám, việc các báo thông tin vừa phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, vừa đảm bảo hiệu quả của việc tuyên truyền.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Cảnh sát Anh sau đó thông tin, có người Việt trong số những nạn nhân. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) hiện đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, việc xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.