Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP HCM.



Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu, đã từng đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo chỉ huy từ Phó Đội trưởng, Đội trưởng, Phó Công an quận 3, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an TP HCM, trong quá trình công tác, ông Đinh Thanh Nhàn đã góp phần cùng Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Ảnh: Công an TP HCM

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu chúc mừng thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn.

Trên cương vị Phó Giám đốc Công an TP HCM - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Đinh Thanh Nhàn cùng tập thể Ban Giám đốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Công an TP HCM trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn coi đây là vinh dự lớn lao, là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của bản thân mình.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: Công an TP HCM

Tâm nguyện rằng vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn bày tỏ sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến tâm sức, trí tuệ; hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ chung; cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, gương mẫu, là nòng cốt để lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin của các lãnh đạo, xứng đáng với cấp bậc hàm mới.