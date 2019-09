Khóa họp 74 ĐHĐ LHQ khai mạc ngày 17-9-2019 tại Trụ sở LHQ ở New York, Mỹ; trong đó, Phiên Thảo luận chung Cấp cao được tổ chức từ 24 – 29/9/2019, với sự tham dự của hơn 150 Nguyên thủ, Thủ tướng hoặc Bộ trưởng. Phiên thảo luận chung Cấp cao có chủ đề chủ đề "Tăng cường nỗ lực đa phương nhằm xóa nghèo, thúc đẩy giáo dục chất lượng, hành động ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm" (Galvanizing multilateral efforts for poverty eradication, quality education, climate action and inclusion).

Bên cạnh Phiên thảo luận chung Cấp cao, một số sự kiện cấp cao cũng được tổ chức như "Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu", "Cuộc họp Cấp cao của LHQ về Phổ cập chăm sóc sức khỏe toàn dân", "Diễn đàn Chính trị Cấp cao về Phát triển bền vững", "Sự kiện Cấp cao kỷ niệm Ngày Quốc tế về Xóa bỏ Hoàn toàn Vũ khí hạt nhân"….