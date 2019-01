Phó Thủ tướng: Thực hiện nghiêm việc khám sức khoẻ định kỳ cho tài xế

22/01/2019 17:19

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.



Lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng giám sát khám sức khỏe lái xe tại Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng - Ảnh: Hải Phòng online

Về một số nhiệm vụ cấp bách, bên cạnh việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; tổ chức tốt công tác vận tải hành khách, chỉnh trang hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong dịp Tết; tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm; thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM và các tuyến quốc lộ trọng điểm. Trong đó, tăng cường tuyên truyền vận động gắn với xử lý nghiêm đối với người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó chú ý siết chặt các điều kiện về bảo đảm ATGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, đặc biệt là quy định trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải về quản lý thời gian lao động và khám sức khỏe của lái xe ôtô kinh doanh vận tải, trình Chính phủ trước ngày 31-1-2019.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 25/VPCP-CN ngày 3-1-2019 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng; kiên quyết không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, cả trên đường bộ, đường sắt và đường thủy. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô thực hiện nghiêm quy định về khám sức khoẻ định kỳ cho lái xe, trước hết là lái xe có khối lượng lớn, xe container (hoàn thành trong quý I/2019). Đẩy mạnh vận động các đoàn thể chính trị, xã hội tại địa phương tổ chức mô hình tự quản tham gia cảnh báo, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các vị trí thường xảy ra ùn tắc, TNGT, các lối đi tự mở qua đường sắt; đồng thời xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ATGT, để xảy ra tai nạn tại các lối đi tự mở qua đường sắt.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng và thưc hiện kế hoạch Năm ATGT 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe gắn máy" của Ủy ban ATGT quốc gia nhằm tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% về số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; giảm 10% con số thương vong do TNGT liên quan đến vận tải hành khách và xe môtô, xe gắn máy; tiếp tục kiểm soát và kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM. Tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công quản lý nhà nước về bảo đảm ATGT. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, thuyền viên; đăng kiểm phương tiện; an toàn, an ninh hàng không; quản lý quy hoạch - trật tự xây dựng.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu, tổ chức tách làn xe 2 bánh với xe ôtô tại những đoạn tuyến quốc lộ có lưu lượng giao thông lớn; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa. Đối với công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, cần tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, rà soát thu hẹp tiến tới xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng danh mục, số liệu cụ thể về xoá điểm đen TNGT, xoá lối đi tự mở trái phép qua đường sắt trong năm 2019 và các năm tiếp theo;...

Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ (nhất là các bộ: Công an, GTVT, Thông tin và Truyền thông) và UBND các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18-1-2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí BOT; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó có đầu tư theo hình thức BOT.

