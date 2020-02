Ngày 28-2, tin từ UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết các cơ quan ban ngành của tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với UBND huyện trao tặng bằng Tổ quốc ghi công và công nhận liệt sĩ cho ông Trần Mạnh Tùng, nguyên Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, người đã hi sinh trong lúc ngăn chặn một vụ gây rối trật tự trên địa bàn cách đây 4 năm.



Ông Trần Mạnh Tùng, Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, được công nhận liệt sĩ sau 4 năm hi sinh trong lúc đi làm nhiệm vụ

Theo UBND huyện Thọ Xuân, sau nhiều lần gửi hồ sơ đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét công nhân liệt sĩ cho ông Trần Mạnh Tùng, thì vào cuối tháng 2-2020, gia đình ông Trần Đình Quân (bố đẻ của ông Trần Mạnh Tùng) đã vinh dự được nhận tấm bằng Tổ quốc ghi công và công nhận liệt sĩ.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 20 giờ ngày 18-3-2016, tại địa bàn xã Xuân Lập xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Thời điểm trên, Mai Văn Sơn (ngụ thôn Vũ Thượng 2, xã Xuân Lập) do uống rượu say đã có hành vi chửi bới, lăng mạ hàng xóm, đập phá tài sản, đe dọa chém công an viên, gây mất an ninh trật tự thôn xóm khiến Ban Công an xã Xuân Lập phải cử lực lượng tới hiện trường giải quyết.

Được giao nhiệm vụ trực tiếp xuống hiện trường, ông Trần Mạnh Tùng yêu cầu Sơn tới trụ sở công an để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Sơn không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ lực lượng công an xã rồi lợi dụng lúc các chiến sĩ công an không chú ý, Sơn bất ngờ cầm con dao nhọn đâm vào cổ ông Trần Mạnh Tùng, gây tử vong sau đó.

Tấm gương hết lòng phục vụ nhân dân của ông Trần Mạnh Tùng đã được Công an tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân và các ban ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, tri ân. Lãnh đạo Bộ Công an đã đến thăm, động viên, tri ân sự hi sinh anh dũng của ông Trần Mạnh Tùng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.