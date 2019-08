Ngày 5-8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư chia buồn với gia đình ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, người đã hy sinh vào tối ngày 3-8 trong khi đi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3.



Ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn

Trong thư Bộ trưởng Tô Lâm cho biết lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, ngày 3-8, ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn của các hộ dân trên địa bàn xã Nhi Sơn, nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở do mưa lũ để hỗ trợ di dời, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn đã hy sinh do bị đất, đá sạt lở vùi lấp nhận được nhiều lời tri ân và thương tiếc của nhân dân, đồng bào vùng thiên tai bão lũ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình và cá nhân ông Thao Văn Súa đã hy sinh. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh ông Thao Văn Súa đã thể hiện tinh thần, phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân Vì nước quên thân, vì dân quên mình, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp đỡ gia đình ông Thao Văn Súa, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, trọng thể.

Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Thao Văn Súa

Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong vùng thiên tai, lụt, bão góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong vùng thiên tai, lụt, bão, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối ngày 3-8, trong lúc đi làm nhiệm vụ di đời các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã Nhi Sơn tới nơi an toàn trong bão số 3. Xong nhiệm vụ, trong lúc trở về nhà ông Thao Văn Súa không may bị đất đá trên núi ập xuống vùi lấp dẫn tới tử vong.

Được biết, trong sáng ngày 6-8, thi thể ông Súa sẽ được chính quyền địa phương và gia đình tiến hành tổ chức an táng ở quê nhà bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.