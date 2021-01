Ngày 22-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã có buổi gặp gỡ, tuyên dương và thưởng "nóng" 50 triệu đồng cho Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vì đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trao thưởng 30 triệu đồng cho Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vì lập nhiều chiến công xuất sắc

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Từ đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều đơn vị đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, trong đó có Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, kể từ ngày 8-1 đến ngày 20-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phá nhiều chuyên án lớn, trong đó phát hiện, bắt giữ, xử lý 4 vụ liên quan đến tội phạm về ma túy, pháo nổ và vận chuyển trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất, thu giữ 3 bánh heroin, 6 kg ketamin, gần 25.000 viên ma túy tổng hợp và 16.000 bao thuốc lá lậu.

Điển hình, vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 20-1, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quảng Xương đã kiểm tra xe ôtô BKS 30E-234.43 do Lê Anh Luyện (SN 1986; ngụ TP Hà Nội) điều khiển (chở theo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1992; ngụ cùng địa chỉ) và phát hiện ôtô này chở một số lượng lớn ma túy gồm 6 kg ketamin và 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Thiếu tướng Trần Phú Hà trao thưởng 20 triệu đồng cho Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa)

Tại buổi lễ tuyên dương chiều ngày 21-1, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng 30 triệu đồng cho Phòng CSGT; thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa).

Chỉ đạo tại lễ trao thưởng, ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, nhất là trước thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng CSGT cần tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm trên các tuyến và phương tiện giao thông... góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.