Phóng viên VTV bị hành hung dã man sau khi báo tin bắt "đất tặc"

27/01/2019 11:18

Sáng 27-1, nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi), phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), thường trú tại tỉnh Kon Tum bị nhóm côn đồ tấn công phải nhập viện vì bị thương.



Theo nhà báo Hoàng Đình Chiểu, tối 26-1, ông nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn phường Ngô Mây, TP Kon Tum. Ngay sau đó ông đã liên hệ cho chủ tịch UBND phường này để báo cáo nhưng được trả lời đã uống rượu say và đề nghị nhà báo Chiểu trao đổi vụ việc với phó chủ tịch UBND phường.

Nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị đánh thương tích đầy trên mặt

Sau khi trình báo, tới khoảng 22 giờ cùng ngày thì có số điện thoại lạ gọi tới đe dọa, nhưng nhà báo Chiểu nói có gì sáng hôm sau nói chuyện vì đã khuya, gia đình đã đi ngủ. Không lâu sau đó, có 2 đối tượng tới nhà đập cửa, chửi bới yêu cầu nhà báo Chiểu mở cửa nói chuyện.

Hòn đá các đối tượng ném khi nhà báo Hoàng Đình Chiểu bỏ chạy vào trong quán ăn

Thấy nguy hiểm, nhà báo Chiểu đã gọi điện cho Công an phường Nguyễn Trãi đề nghị can thiệp. Khi lực lượng công an phường có mặt, các đối tượng không dừng lại mà còn dọa giết vì dám "cản trở công việc làm ăn" của họ.

Đến khoảng 7 giờ 40 phút sáng 27-1, nhà báo Chiểu đưa gia đình đi ăn sáng. Khi vừa mở cửa xe ô tô bước xuống thì ông bị 2 đối tượng đi trên xe máy lao vào tấn công tới tấp. Sau đó, nhà báo Chiểu được người dân đưa vào công an phường Nguyễn Trãi để trình báo sự việc và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, nhà báo Chiểu bị chấn thương nhiều phần trên cơ thể. Đặc biệt vùng mặt bị nhiều vết thương tụ máu.

Hoàng Thanh