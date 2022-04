Giữa tháng 1-2022, nhiều loài cá tại mương Ba La (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bỗng chết hàng loạt. Đây là mương dẫn nước mưa và nước thải đã qua xử lý từ KCN Tam Thăng ra sông Đầm - dòng sông được ví là "lá phổi" của TP Tam Kỳ - nên người dân địa phương hết sức lo lắng. Dù vậy, đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn chưa xác định được nguyên nhân cá chết.



Tại buổi họp báo ngày 7-4, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi có phản ánh, Sở TN-MT cùng các ngành tổ chức kiểm tra, lấy mẫu nước tại khu vực cá chết, kết quả là một số thông số vượt so với quy định. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân cá chết là do nước thải từ KCN Tam Thăng.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, qua báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, một phần nước thải từ Công ty TNHH Panko Tam Thăng (thuộc KCN Tam Thăng) sau khi xử lý đạt mức độ A sẽ thải ra môi trường, phần còn lại được xử lý tái tạo nước tuần hoàn. Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở TN-MT, Ban Quản lý các khu kinh tế và KCN tỉnh, UBND TP Tam Kỳ và chủ đầu tư KCN Tam Thăng bàn phương án xử lý, trong đó có việc tiếp tục nâng cấp nhà máy tái tạo nước, bảo đảm xử lý hết nước thải trong KCN Tam Thăng, không xả nước thải đã qua xử lý ra môi trường.

Liên quan đến môi trường tại KCN Tam Thăng, theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu dệt may tại KCN Tam Thăng được Bộ TN-MT phê duyệt đánh giá tác động môi trường vào tháng 1-2016. Theo đó, Công ty TNHH Panko Tam Thăng xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 28.000 m3/ngày đêm phục vụ xử lý nước thải công nghiệp dệt, nhuộm; nước thải sinh hoạt của dự án và các dự án khác trong KCN Tam Thăng.

Mương Ba La dẫn nước thải đã qua xử lý từ KCN Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) ra môi trường đen ngòm, bốc mùi hôi ảnh hưởng đời sống người dân địa phương

Quá trình tổ chức kiểm tra thực tế, ngày 11-10-2019, Bộ TN-MT có công văn yêu cầu Công ty TNHH Panko Tam Thăng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Cizidco) khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Tam Thăng, gửi Bộ TN-MT để cho ý kiến trước khi thực hiện.

Từ đó đến nay, Bộ TN-MT và Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam nhiều lần đôn đốc nhưng 2 công ty liên quan là Panko E&D (doanh nghiệp được Công ty TNHH Panko Tam Thăng hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Tam Thăng) và Cizidco đã không triển khai. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Panko E&D đã không triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhiều lần làm việc, đôn đốc Công ty Panko E&D trong việc triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường đã được Bộ TN-MT phê duyệt nhưng tiến độ triển khai rất chậm. Lãnh đạo công ty thiếu sự hợp tác, phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự liên quan đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Tam Thăng có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi sinh tại KCN và người dân thôn Vĩnh Bình, Tân Thái (xã Tam Thăng).