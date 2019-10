Trong đó, riêng thị xã Sông Cầu (Phú Yên) - nơi dự báo tâm bão số 5 ập vào - đã di dời 837 hộ gia đình với gần 3.000 người. Những gia đình này nằm ở các phường, xã: gồm Xuân Yên, Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Lâm, Xuân Phương, Xuân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Bình, Xuân Thịnh, Xuân Hải.

Người dân cột néo vật dụng, di dời đến nơi an toàn

"Số gia đình này tập trung ở các vùng nguy cơ bị sạt lở do triều cường, vùng trũng thấp, vùng sát sông có nguy cơ bị nước xâm thực" - ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu nói rồi cho biết địa phương này từng trải qua trận bão đau đớn năm 2009 nên việc chủ động phòng bão từ xa là không thừa. Ông Tuấn cũng cho hay hiện thị xã Sông Cầu đã đưa toàn bộ hơn 3.000 hộ gia đình đang nuôi tôm, cá bằng lồng bè trên biển vào bờ tránh trú.



Trong khi đó, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cũng cho hay huyện này cũng đã di dời khẩn cấp gần 300 hộ gân với gần 1.000 người ở thị trấn Chí Thạnh, xã An Chấn, An Mỹ, An Nghiệp, An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Cư. "Đây là những hộ gia đình ở những nơi trũng thấp, nguy hiểm về tính mạng con người khi bão vào" - ông Thành nói.