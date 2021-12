Sáng sớm nay (1-12), ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện này vẫn đang tìm kiếm 2 người mất tích vì bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cứu một người dân đang mắc kẹt ra khỏi nguy hiểm

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hải (62 tuổi; ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa) khi hết ca trực bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trở về đến đoạn chợ Phú Ân thì bị nước lũ cuốn trôi. Do nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy ông Hải.

Tại khu phố Phong Niên, thị trấn Phú Hòa, bà Đỗ Thị Nở (78 tuổi) khi bước ra ngõ cũng bị nước cuốn trôi, chưa tìm thấy.

"Ở xã Hòa An, chủ quán Vườn Dừa bị nước cuốn trôi mắc kẹt trên cây dừa. Huyện Phú Hòa đang điều lực lượng đến giải cứu" - ông Khải cho biết.

Tại huyện Tây Hòa, ông Ngô Đình Thiện, Bí thư Huyện ủy, cho hay lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Phạm Công Hóa (SN 1985, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Ông Hóa có nhà ở gần sông Ba. Chiều 30-11, ông Hóa bước ra khỏi nhà thì bị nước cuốn trôi.

Theo ông Thiện, tối qua, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng người dân ở huyện này trắng đêm để sơ tán và chạy lũ. "Ban đầu lực lượng chức năng đã vận động sơ tán nhưng người dân cứ nghĩ nước có cao lắm cũng như năm 1993 là năm lũ lịch sử, không ngờ nước lên nhanh quá, người dân không kịp trở tay" - ông Thiện nói.

TP Tuy Hòa trắng đêm sơ tán dân

Đau lòng hơn tại huyện Sơn Hòa, có 2 em nhỏ bị mất tích vì lật ca-nô. Theo ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, khoảng 18 giờ chiều qua, khi nước lũ lên nhanh, khu vực thôn Thành Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa bị ngập sâu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa ca-nô đến đây để cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 1 gia đình đang bị mắc kẹt, kêu cứu. Tuy nhiên, trên đường từ thôn chạy ra ngoài, gặp lúc nước xiết, ca-nô bị lật, 2 cháu bé trong cùng 1 gia đình bị nước cuốn trôi, mất tích

Ngay tại trung tâm TP Tuy Hòa, tối qua lũ lên nhanh khiến nhiều vùng cũng bị ngập rất nặng. Lực lượng chức năng của thành phố này đã phải đến từng nhà để sơ tán dân tới nơi an toàn.

Tại huyện Đồng Xuân, ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết trước tình hình nước trên sông Kỳ Lộ lên nhanh, nhiều vùng ngập sâu, tối qua, huyện này đã phải trắng đêm để sơ tán dân. Toàn huyện đã phải đưa 867 hộ với hơn 2.300 người đến nơi an toàn. Qua kiểm đếm ban đầu, huyện đã có 267 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, rất may không có người thiệt mạng do lũ.