Phương Trang thêm 2 tuyến xe từ TP HCM đi Đà Nẵng và Quảng Ngãi

22/07/2018 16:11

Theo Phương Trang, 2 tuyến vận tải này được đơn vị đăng ký thành công với Sở Giao thông Vận tải TP HCM ngày 13 và 19-7, dựa trên tình hình đi lại những năm gần đây và lưu lượng khách du lịch đang có nhu cầu cao theo hành trình nêu trên.



Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Phương Trang, tuyến Bến xe An Sương - Đà Nẵng, thời gian xe xuất bến từ Bến xe An Sương cố định vào lúc 11 giờ 35 phút, còn tại Đà Nẵng là 14 giờ 5 phút mỗi ngày, với giá 370.000 đồng/vé.

Hai tuyến xe mới bắt đầu được đưa vào khai thác từ ngày 22-7

Còn đối với tuyến Bến xe An Sương - Quảng Ngãi, xe xuất bến lúc 13 giờ 35 phút tại Bến xe An Sương và 13 giờ 30 phút tại Quảng Ngãi mỗi ngày. Tuyến này áp dụng giá 330.000 đồng/vé.

Ông Mạnh cũng cho biết từ 22-7 tới 21-8, cả 2 tuyến xe nêu trên sẽ áp dụng giảm 20% giá vé.

Ông Tạ Chương Chín, Giám đốc Bến xe An Sương, đánh giá sau gần 1 năm Phương Trang đưa vào khai thác tuyến xe cố định từ Bến xe An Sương đi Đà Lạt (Lâm Đồng), đã đáp ứng khá nhiều nhu cầu đi lại của người dân thông qua bến xe này. Việc có thêm 2 tuyến từ Bến xe An Sương tới 2 tỉnh miền Trung là Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ giúp hành khách có thêm lựa chọn, bởi đây là những chặng đường có nhu cầu đi lại lớn, đặc biệt là các dịp lễ, Tết.

Tin-ảnh: G.Minh