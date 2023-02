Kết quả trên được UBND quận 12 - TP HCM thông tin tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023, tổ chức vào ngày 23-2.



Theo đó, công tác cải cách hành chính không ngừng được quận quan tâm đầu tư, đổi mới, chất lượng ngày một nâng cao với việc triển khai giải quyết hồ sơ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 24 thủ tục. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99.9%, tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 99.57%.

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023 quận 12 - Ảnh: UBND quận 12 cung cấp.

Cùng với cải cách hành chính, báo cáo hội nghị cho biết thêm trong năm 2022, quận 12 đã đạt được những thành quả trên các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Điển hình như: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (GO) tăng 15,11% so với cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách nhà nước được hơn 3.000 tỉ đồng, đạt 129.4% so với dự toán; thành lập mới 3.830 doanh nghiệp tăng 1.377 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Với những thành tích đạt được trong năm 2022, UBND quận 12 được UBND TP HCM tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ phát triển, chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - công nghiệp - nông thôn đô thị.



Dịp này, UBND quận 12 biểu dương, khen thưởng 224 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.