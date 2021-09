Ngày 20-9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình công bố trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận thêm 35 ca F0, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 1.524 ca, trong đó có thêm 2 người tử vong.



Hai trường hợp tử vong là bệnh nhân 412011 (82 tuổi; ở phường Hải Thành) và bệnh nhân 381637 (53 tuổi; ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) - mất vào chiều 19-9.



Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình, đối với trường hợp tử vong do Covid-19 trên địa bàn thì có 2 phương án xử lý: Thứ nhất là hỏa táng, thứ hai là an táng theo nguyện vọng gia đình.



Trường hợp an táng theo phong tục địa phương, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình để thực hiện chặt chẽ các quy định liên quan đến phòng dịch; xử lý thi thể, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và an toàn vệ sinh môi trường.

Theo phản ánh, việc chôn cất người tử vong do Covid-19 tại TP Đồng Hới gặp nhiều khó khăn do không đơn vị nào nhận làm dịch vụ mai táng; trong lúc gia đình người quá cố đang cách ly còn người thân, hàng xóm thì e ngại lây lan dịch bệnh…



Bí thư, Chủ tịch xã Bảo Ninh mang đồ bảo hộ để tiến hành các thủ tục an táng cho người mất do Covid-19

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh cho biết BN 381637 là 1 ngư dân ở thôn Đông Dương - người mắc Covid-19 trên địa bàn đầu tiên đã tử vong. Trong khi đó, gia đình bệnh nhân này đang phải cách ly tập trung.



Gia đình đặt vấn đề mong muốn UBND xã Bảo Ninh giúp liên hệ với 1 lò thiêu tại tỉnh Hà Tĩnh để hỏa táng người quá cố nhưng phía lò thiêu từ chối. Trong khi đó, các dịch vụ mai táng trên địa bàn TP Đồng Hới cũng không nhận trường hợp tử vong do Covid-19...

Thường vụ Đảng ủy xã Bảo Ninh đã tổ chức cuộc họp khẩn bàn về phương án mai táng cho người quá cố và thống nhất Bí thư, Chủ tịch xã cùng toàn bộ Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã tham gia chôn cất người mất tại nghĩa trang, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và vệ sinh môi trường đúng quy định.



Lãnh đạo địa phương ở Quàng Bình tham gia an táng người mất do Covid-19

Cụ bà 82 tuổi ở phường Hải Thành tử vong do Covid-19 cũng bị các cơ sở dịch vụ mai táng từ chối. UBND phường đã vận động 4 người trong gia đình cụ bà cùng chính quyền địa phương tham gia chôn cất.



"Phường không có đất nghĩa trang nên phải sang nhờ nghĩa trang xã Bảo Ninh. Hai người mới mất chôn gần nhau nên lãnh đạo 2 địa phương cùng hỗ trợ làm thủ tục mai táng cho người quá cố để họ yên nghỉ" - ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Hải Thành, nói.



Theo ông Thắng, phường Hải Thành đã thành lập đội xung kích chôn cất người mất do Covid-19 nhưng các thành viên chưa được tiêm vắc-xin nên không thể tham gia. Lãnh đạo phường là những người tiêm 2 mũi nên đứng ra làm việc này, khi xong phải cách ly 14 ngày.