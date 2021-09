Tối 18-9, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết bệnh viện này vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong sau khi nhiễm SARS-CoV-2.



Bệnh nhân là nam giới, 63 tuổi, quê ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

Bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới hôm 11-9, điều trị tại tầng 3 (điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch) trong phân tầng điều trị theo mô hình tháp 3 tầng đối với bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Bình.

Khu điều trị tầng 3 - dành cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

Sau đó, bệnh nhân có biểu hiện nặng, tiên lượng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng bệnh nhân đã tử vong sau khi bị giãn và vỡ trướng tĩnh mạch thực quản.



Theo các bác sĩ, ngoài việc xác định nhiễm SARS-CoV-2, người đàn ông trên còn được chẩn đoán xơ gan nặng, nền tảng sức khỏe rất yếu.



Theo UBND tỉnh Quảng Bình, căn cứ vào các quy định liên quan đối với các trường hợp tử vong do Covid-19 trên địa bàn thì có 2 phương án để xử lý. Thứ nhất là hỏa táng, thứ hai là an táng thể theo nguyện vọng gia đình.



Trường hợp an táng theo phong tục địa phương, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình để thực hiện chặt chẽ các quy định liên quan đến phòng dịch, xử lý thi thể, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và an toàn vệ sinh môi trường theo đúng quy định.



Được biết, đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 2 tại Quảng Bình tử vong. Trước đó, ca F0 đầu tiên tử vong tại Quảng Bình là một cụ bà 88 tuổi có nền tảng sức khỏe yếu (ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch).