Từ hôm nay (16-3), tỉnh Quảng Nam đưa vào hoạt động khu lưu trú an toàn cho người nước ngoài tại Khu du lịch biển Hội An (Hoi An Beach Resort, số 1 Cửa Đại, TP Hội An). Những du khách thuộc diện phải cách ly sẽ được đưa vào khu resort này trong vòng 14 ngày.



Đây là khu du lịch ven biển đẳng cấp 4 sao, bao gồm 121 phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi. Hầu hết phòng đều có ban công nhìn ra khu vườn xinh đẹp, một số phòng hướng ra phía biển và sông, phong cảnh phóng khoáng dễ chịu.

Khu du lịch biển Hội An, nơi cách ly du khách nước ngoài ở Quảng Nam

Đây cũng là khách sạn đầu tiên của Quảng Nam được tỉnh lựa chọn làm khu lưu trú an toàn cho khách quốc tế. Qua đó, thể hiện sự trân trọng và lòng hiếu khách của chính quyền và nhân dân Quảng Nam với bạn bè, du khách quốc tế trong thời điểm tình hình dịch bệnh bất ổn hiện nay.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa và phục vụ tốt nhất cho du khách nước ngoài trong điều kiện có thể. Tại khu cách ly tập trung người nước ngoài, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ bố trí lực lượng biên, phiên dịch 24/24 để phục vụ du khách khi có nhu cầu.

Ngoài ra, tại cuộc họp hôm 14-3, ông Trần Văn Tân giao Sở Tài chính lưu ý bổ sung chế độ hỗ trợ mua vé máy bay, làm visa, chăm sóc y tế, đưa ra sân bay đối với người nước ngoài hết thời gian cách ly trở về nước.

Khách nước ngoài đến Quảng Nam được cách ly ở nơi sang trọng

Tính đến 12 giờ ngày 15-3, Quảng Nam đang tổ chức cách ly tập trung cho 101 người nước ngoài (Hội An 99 người, Điện Bàn 2 người). Tính đến sáng 16-3, Quảng Nam có 42 khách nước ngoài được cách ly đủ 14 ngày.

Được biết, từ ngày 8 đến 15-3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 255 mẫu xét nghiệm, trong đó: 3 mẫu dương tính (3 du khách người Anh - ca bệnh thứ 31, 33 và 57); 194 mẫu âm tính, 58 mẫu đang chờ kết quả.

Một số hình ảnh nơi cách ly du khách nước ngoài ở Hội An:

