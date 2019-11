Sáng 11-11, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an để ông Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí và quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức Giám đốc Công an tỉnh.



Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Dũng

Ông Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1967, quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ ĐH An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ông Dũng từng kinh qua các chức vụ như Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), Phó trưởng Phòng An ninh điều tra…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Dũng

Phát biểu tại lễ Trao quyết định cho đại tá Nguyễn Đức Dũng, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng đây là niềm vinh dự đối với bản thân, gia đình ông Dũng nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị đại tá Nguyễn Đức Dũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, ổn định nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Tôi cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh mà trực tiếp là các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt đoàn kết, hợp tác, cộng đồng trách nhiệm cùng đồng chí Nguyễn Đức Dũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.



Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Đại tá Nguyễn Viết Lợi tặng hoa chúc mừng người kế nhiệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Dũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động khi được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Nam. Đại tá Dũng khẳng định đây là nhiệm vụ to lớn, trách nhiệm lớn đòi hỏi bản thân ông phải liên tục phấn đấu, ra sức trau dồi, trân trọng kế thừa và phát huy thành quả của Công an tỉnh, chung sức cùng Ban thường vụ, Công an tỉnh, nêu cao tinh thần đoàn kết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng...