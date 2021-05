Chiều 11-5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tất cả 22 F1 - trong đó có 20 cán bộ công an làm căn cước công dân tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình - đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.



Trước đó, TP Đà Nẵng ghi nhận ca mắc Covid-19 là một nữ giúp việc, chăm sóc trẻ có địa chỉ tại chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu.

Quảng Nam nhanh chóng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến các ca Covid-19

Người phụ nữ này SN 1984, quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Theo khai báo của người này, ngày 1-5, khoảng 13 giờ, chị cùng gia đình chủ nhà 4 người khác đi bằng 2 ôtô vào Hội An và ở lại Palm Garden Beach Resort Hoi An. Khoảng 19 giờ 30 phút, bệnh nhân ăn tối tại quán cơm bà Nga ở Hội An. Trên đường về resort có ghé cửa hàng bán đặc sản trên đường Hai Bà Trưng, TP Hội An (có mang khẩu trang).

Chiều 5-5, chị đi xe máy từ Đà Nẵng về quê ở xã Bình Minh, về nhà chỉ tiếp xúc với con gái. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, chị này đến hội trường xã Bình Minh làm căn cước công dân, tại đây chỉ tiếp xúc với con gái và cán bộ công an làm căn cước công dân.

Sau khi có thông tin, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng truy vết, đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 22 F1. Trong đó, có 2 người con gái và 20 cán bộ công an làm căn cước công dân.

Ngoài ra, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cũng xác định có tất cả 120 F2 tại xã Bình Minh, đa số là bạn học đi thi học kỳ chung phòng của con gái nữ nhân viên trên. Hiện các F2 đang được cách ly tại nhà.