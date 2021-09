Sáng 11-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm 10 đến sáng 11-9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến trên 60 mm, có nơi 100-122 mm.

Theo dự báo, từ hôm nay (11-9) đến ngày 13-9, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ ngày 11 đến hết ngày 12-9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Do thời gian qua nắng nóng kéo dài nên mực nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện nay vẫn đang ở cao trình thấp, xấp xỉ mực nước chết.

Lúa của người dân Hội An chưa kịp thu hoạch bị ngã do mưa to gió lớn Ảnh: Minh Hải

Theo Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến 5 giờ sáng nay, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 139 tàu/2.706 lao động. Trong đó, tàu hoạt động gần bờ: 42 tàu/274 lao động; tàu hoạt động xa bờ: 97 tàu/2.432 lao động. Tất cả các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng đi của cơn bão.



Đến thời điểm này, diện tích lúa Hè Thu đã thu hoạch tại Quảng Nam đạt 28.000 ha; các địa phương đang tiếp tục thu hoạch đối diện tích lúa đã đủ điều kiện thu hoạch. Dự kiến đến hết ngày 12-9 còn lại khoảng 4.500 ha chưa thu hoạch được (chủ yếu là diện tích gieo sạ trễ và diện tích tại khu vực miền núi).

Theo ghi nhận vào sáng 11-9, một số diện tích lúa chuẩn bị đến kỳ thu hoạch của nông dân tại TP Hội An bị ngã đổ gây thiệt hại nặng. Trước dự báo bão có thể đổ bộ trực tiếp vào địa phương, chính quyền TP Hội An kêu gọi người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chấp hành thực hiện việc sơ tán đến nơi an toàn nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch.

Đà Nẵng: Đự kiến sơ tán hơn 58.000 người



Từ sáng sớm 11-9, TP Đà Nẵng đã có mưa to kèm gió lớn liên tục. Tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, người dân tiếp tục đi mua dụng cụ như dây thép, bao... về chằng chống nhà cửa. Một số cửa hàng bán các dụng cụ này cũng mở cửa để phục vụ nhu cầu của người dân trước bão.

Lực lượng quân sự, dân quân tự vệ tại quận Sơn Trà cũng tiếp tục hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Cũng trong sáng 11-9, các tổ trưởng dân phố trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thông báo đến từng hộ dân để khảo sát phương án sơ tán, hỗ trợ bà con trước giờ bão số 5 đổ bộ.

Lực lượng thuộc Ban chỉ huy quân sự phường Thọ Quang, quận Sơn Trà mặc đồ bảo hộ chằng chống nhà cửa giúp dân sáng 11-9

Người dân mua thực phẩm, dụng cụ chằng chống nhà cửa trước bão số 5 tại chợ Mai, quận Sơn Trà

Theo phương án đã được phê duyệt dự kiến, TP Đà Nẵng sơ tán với cấp bão 8-11 khoảng 58.683 người. Trong đó, sơ tán tập trung là 18.733 người, tại chỗ là 39.950 người. Cũng trong sáng 11-9, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công điện về việc ứng phó bão số 5.

Theo đó, công điện yên cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai và công tác phòng chống dịch Covid-19 nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trực diện với bão, nhà không kiên cố, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét,...

Mưa to kèm gió lớn ở Đà Nẵng trong sáng 11-9

Các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ". UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 12 giờ ngày 11-9.

UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP và Sở GTVT tổ chức gia cố an toàn với bão tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào chính của thành phố, sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đổ trên quốc lộ 1 đảm bảo an toàn.

Người dân phường Thọ Quang đi mua thực phẩm tại chợ Mai trước giờ bão số 5 đổ bộ

Tại chợ Mai, các tiểu thương cũng bày bán vật dụng để phục vụ nhu cầu chằng chống nhà cửa của bà con

Người dân mua thực phẩm dự trữ

Theo bản tin phát vào sáng 11-9 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, đêm 10-9 và sáng 11-9, các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa; từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to và dông.